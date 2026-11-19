El presidente rojinegro José Alonso se mostró optimista e indicó: " Se viene observando a un equipo que está más activo, intenso y comprometido"

En la previa al partido que Colón afrontará el sábado contra Deportivo Morón, el presidente sabalero José Alonso se mostró muy optimista por el presente que atraviesa el equipo.

En diálogo con RTS, el dirigente rojinegro agradeció el apoyo que vienen manifestando los hinchas y destacó el nivel de maduración que alcanzó Colón en los últimos partidos.

El optimismo del presidente sabalero José Alonso

"Decirle a la gente que tenga mucha esperanza, todo lo que tiene que estar alineado dentro del club lo está, el plantel es un gran grupo humano y la directiva acompaña tanto a los jugadores como al cuerpo técnico". comenzó diciendo.

Para luego agregar: "Todas las patas de la mesa están reunidas para buscar el objetivo. Que los hinchas se queden tranquilos y que nos acompañen en este último esfuerzo, dado que el apoyo que vienen haciendo genera un gran aporte para el club".

"Nosotros nos encontramos con un club prácticamente sin ingresos y tuvimos que afrontar una deuda importante por eso estamos agradecidos a la gente de Colón", aseguró el presidente rojinegro.

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Sobre el equipo dijo: "Debemos tener fe y esperanza porque nos encontramos en un momento óptimo, el equipo está mucho más balanceado, tranquilo y con mejores resultados y esa es la base fundamental para lograr lo que todos queremos".

Y continuó: "Se observó un equipo mucho más activo, más intenso y comprometido, con mucha más fuerza y menos distracciones. Como así también con más asociaciones que habíamos perdido a lo largo del campeonato".

En el final, Alonso expresó: "Por eso yo tengo mucha esperanza, partidos son partidos, son todas finales y hay que tener en cuenta la experiencia. Nosotros tenemos jugadores experimentados que saben aguantarse estos chubascos y esperemos que Colón haga lo que tiene que hacer para hacer feliz a toda Santa Fe".