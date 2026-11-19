En la previa al partido que Colón afrontará el sábado contra Deportivo Morón, el presidente sabalero José Alonso se mostró muy optimista por el presente que atraviesa el equipo.
"Debemos tener fe y esperanza, porque Colón se encuentra en un momento óptimo"
El presidente rojinegro José Alonso se mostró optimista e indicó: " Se viene observando a un equipo que está más activo, intenso y comprometido"
Por Ovación
En diálogo con RTS, el dirigente rojinegro agradeció el apoyo que vienen manifestando los hinchas y destacó el nivel de maduración que alcanzó Colón en los últimos partidos.
El optimismo del presidente sabalero José Alonso
"Decirle a la gente que tenga mucha esperanza, todo lo que tiene que estar alineado dentro del club lo está, el plantel es un gran grupo humano y la directiva acompaña tanto a los jugadores como al cuerpo técnico". comenzó diciendo.
Para luego agregar: "Todas las patas de la mesa están reunidas para buscar el objetivo. Que los hinchas se queden tranquilos y que nos acompañen en este último esfuerzo, dado que el apoyo que vienen haciendo genera un gran aporte para el club".
"Nosotros nos encontramos con un club prácticamente sin ingresos y tuvimos que afrontar una deuda importante por eso estamos agradecidos a la gente de Colón", aseguró el presidente rojinegro.
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Sobre el equipo dijo: "Debemos tener fe y esperanza porque nos encontramos en un momento óptimo, el equipo está mucho más balanceado, tranquilo y con mejores resultados y esa es la base fundamental para lograr lo que todos queremos".
Y continuó: "Se observó un equipo mucho más activo, más intenso y comprometido, con mucha más fuerza y menos distracciones. Como así también con más asociaciones que habíamos perdido a lo largo del campeonato".
En el final, Alonso expresó: "Por eso yo tengo mucha esperanza, partidos son partidos, son todas finales y hay que tener en cuenta la experiencia. Nosotros tenemos jugadores experimentados que saben aguantarse estos chubascos y esperemos que Colón haga lo que tiene que hacer para hacer feliz a toda Santa Fe".