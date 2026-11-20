En una de las esquinas más icónicas e históricas de la ciudad, Bulevar Pellegrini y Urquiza , la cadena santafesina de Pinturerías Mercurio abrió un espacio con un concepto totalmente novedoso en diseño, iluminación y tecnología , pensado para que cada cliente pueda ver, tocar y descubrir colores, texturas y efectos antes de elegir.

Hay esquinas que forman parte de la memoria de una ciudad. Bv. Pellegrini y Urquiza es una de ellas: un punto de encuentro por el que pasaron generaciones de santafesinos y que hoy suma un nuevo capítulo a su historia. Allí, Pinturerías Mercurio inauguró su nueva sucursal, un local que rompe con la idea tradicional de pinturería y propone una experiencia diferente, en la que el cliente es el verdadero protagonista.

Un lugar para ver, tocar y sentir el color

Desde el primer paso, el local sorprende. Cada detalle del diseño y de la iluminación fue pensado para que los colores se aprecien tal como se verán en casa, y la incorporación de tecnología permite al cliente explorar opciones, comparar y animarse a imaginar sus propios ambientes.

Aquí la elección de una pintura deja de ser un trámite para convertirse en una experiencia: se pueden ver, tocar y conocer distintas texturas, terminaciones y efectos. Las paredes interiores son, en sí mismas, una muestra viva de lo que es posible lograr. Cuentan con colores y efectos especiales de ALBA, marca líder mundial en pinturas, que transforman cada superficie en inspiración y ayudan a cada visitante a encontrar la combinación ideal para su proyecto.

Fix Soluciones Constructivas: de la base a la terminación

La nueva sucursal trae además una novedad importante: por primera vez en un local de la cadena se incorpora una sección de productos para la construcción bajo el nombre Fix Soluciones Constructivas.

De esta manera, quien encara una obra o una reforma puede encontrar en un mismo lugar todo lo que necesita para su proyecto, desde el inicio hasta el final de la obra, con el respaldo y el asesoramiento que caracterizan a la empresa.

Una historia que sigue creciendo junto a Santa Fe

Pinturerías Mercurio cuenta hoy con 30 sucursales distribuidas en las provincias de Santa Fe y Córdoba. Detrás de ese número hay una historia familiar, un equipo comprometido y miles de clientes que, año tras año, confían en la empresa para dar color a sus hogares, comercios y obras.

Con esta apertura, Pinturerías Mercurio reafirma su apuesta por el crecimiento, por el trabajo en la ciudad de Santa Fe y por su compromiso de siempre: brindar el mejor asesoramiento a cada cliente. Porque cada pared que se pinta guarda un proyecto, un sueño o un nuevo comienzo, y acompañar esos momentos es, desde hace décadas, la razón de ser de la empresa.

La nueva sucursal ya se encuentra abierta al público en Bulevar Pellegrini y Urquiza, para que todos los santafesinos se acerquen a descubrir una nueva forma de vivir el color.