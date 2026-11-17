El piloto argentino Franco Colapinto correrá por tercera vez en el lujoso circuito callejero de Las Vegas, la segunda con Alpine.

El piloto argentino Franco Colapinto centró su análisis previo al Gran Premio de Las Vegas en la gestión de los neumáticos ante las bajas temperaturas nocturnas y en la necesidad de capitalizar el verdadero rendimiento de su monoplaza.

De cara a la vigesimoprimera fecha de la temporada 2027 , que comenzará este jueves y abrirá la última seguidilla de tres carreras consecutivas, el piloto argentino manifestó su entusiasmo por regresar al trazado callejero estadounidense, aunque reconoció el complejo presente deportivo de Alpine, que apenas sumó un punto en los últimos seis Grandes Premios.

"Es muy emocionante regresar a Las Vegas cuando comenzamos los últimos tres Grandes Premios de la temporada. En las últimas carreras no hemos podido aprovechar realmente nuestro verdadero ritmo, pero volvemos a Estados Unidos con el objetivo de corregirlo y tener un fin de semana exitoso", expresó el corredor oriundo de Pilar en el comunicado oficial de la escudería francesa.

Qué buscará Colapinto en Las Vegas con su Alpine

A bordo del A526, Colapinto buscará cortar la sequía de unidades en la tercera y última cita del año en territorio norteamericano.

El piloto argentino destacó la singularidad del circuito emplazado en el desierto de Nevada —el más frío del calendario— y advirtió que el clima será determinante en el desarrollo de la competencia nocturna.

"El circuito de Las Vegas es uno de los más espectaculares de la categoría y es muy especial poder competir en la famosa Las Vegas Strip. Las temperaturas nocturnas en el desierto representan un desafío interesante, por lo que mantener los neumáticos dentro de la ventana óptima de funcionamiento será uno de nuestros objetivos principales", señaló.

Asimismo, anticipó una prueba dinámica dadas las características técnicas del trazado y de los autos actuales: "Podría ser una carrera bastante emocionante debido a las rectas muy largas, especialmente con los autos de este año. Trabajaremos para tener un fin de semana sin inconvenientes y sacar el máximo provecho posible del auto para conseguir un buen resultado".

Esta será la tercera presentación de Colapinto en Las Vegas, donde aún no logró puntuar: en 2024, con Williams, largó desde el pitlane tras un fuerte accidente en clasificación y terminó 14°, mientras que en 2025 inició y finalizó en el 15° puesto.

En paralelo, su compañero Pierre Gasly valoró el descanso tras la anterior gira y remarcó la importancia de sostener la consistencia en todas las sesiones para revertir la situación de Alpine, que marcha lejos de Racing Bulls (69 puntos contra 114) en el campeonato de constructores.