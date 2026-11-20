El hombre, condenado a seis años y seis meses de prisión por abusar sexualmente de su expareja en San José del Rincón, quedará en prisión preventiva. Las fiscales sostuvieron que sus contactos laborales en distintos países podrían facilitarle la posibilidad de solicitar asilo en el exterior

Andrés Ignacio Iglesias Petrochelli , conocido públicamente como "Niño de Cobre", fue condenado por abusar sexualmente de una mujer que era su pareja en San José del Rincón quedó en prisión preventiva por disposición de la Justicia. El acusado, de 39 años, recibió una pena de seis años y seis meses de prisión por un hecho ocurrido en diciembre de 2022.

La medida fue dispuesta por la jueza Susana Luna durante una audiencia de medidas cautelares realizada este mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El pedido había sido presentado por las fiscales Jorgelina Moser Ferro y Luciana Escobar Cello , junto con la abogada querellante que representa a la víctima.

La decisión se produjo luego de que, la semana pasada, un tribunal de segunda instancia confirmara la sentencia condenatoria y estableciera una pena de seis años y seis meses de prisión. El hombre había sido condenado originalmente en julio del año pasado, en el marco de un juicio oral.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), las fiscales señalaron que, si bien todavía analizaban los fundamentos del fallo para evaluar los pasos a seguir, valoraban que la Cámara de Apelación hubiera considerado acreditada la atribución delictiva.

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El peligro de fuga, el argumento para ordenar la prisión preventiva

Durante la audiencia, las fiscales explicaron que el condenado había transitado el proceso judicial en libertad, a pesar de que en distintas oportunidades habían solicitado la prisión preventiva.

Según argumentaron, la confirmación de la condena modificó el escenario procesal e incrementó el riesgo de fuga. En ese sentido, sostuvieron que, aunque no existían riesgos de entorpecimiento probatorio, la posibilidad de que el hombre escapara estaba latente.

Entre los argumentos expuestos, las funcionarias del MPA señalaron que Iglesias Petrochelli, por su actividad laboral, tiene vínculos con personas de diferentes partes del mundo a quienes podría solicitarles asilo.

También plantearon que la detención era necesaria para restaurar los derechos de la víctima, quien, según indicaron, no había obtenido ningún tipo de reparación después de tres años de litigio.

Las fiscales agregaron que la jueza consideró que el comportamiento del condenado durante el proceso judicial, aunque había sido ajustado a las normas, era el esperable y no modificaba el escenario actual. En particular, remarcaron que el peligro de fuga era mayor que en etapas anteriores de la causa.

Cómo ocurrió el abuso sexual en San José del Rincón

De acuerdo con lo expuesto por las fiscales, el hecho ocurrió el sábado 17 de diciembre de 2022 por la mañana, en una vivienda del barrio Villa California, en San José del Rincón, donde el condenado convivía con la víctima.

Según la acusación, el hombre obligó a la mujer, que por entonces era su pareja, a realizar prácticas sexuales sin su consentimiento. La noche anterior, ambos habían mantenido una discusión.

Las representantes del MPA señalaron que el episodio se produjo en el contexto de una relación de pareja que describieron como abusiva, desigual y violenta. En ese marco, indicaron que el condenado ejercía distintas formas de violencia de género, entre ellas sexual, simbólica y psicológica.

Además, las fiscales mencionaron que, antes de este hecho, Iglesias Petrochelli se había sometido a una suspensión de juicio a prueba en otra causa penal, en la que se le había impuesto la obligación de realizar un curso sobre violencia en el patriarcado.