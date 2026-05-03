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Colapinto quedó 7º en el GP de Miami y logró la mejor posición de un argentino en Fórmula 1 desde Reutemann

El piloto argentino Franco Colapinto obtuvo su mejor resultado en la Fórmula 1, accediendo al 7° puesto luego de la sanción que sufrió Charles Leclerc

3 de mayo 2026 · 19:28hs
Franco Colapinto finalizó 7° en Miami.

Franco Colapinto finalizó 7° en Miami.

El piloto italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, se quedó con el triunfo en el Gran Premio de Miami, la sexta fecha de la temporada 2026 del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1, que regresó luego de que las dos jornadas previas se suspendieran por el conflicto bélico en Medio Oriente. Lando Norris (McLaren) y Oscar Piastri (McLaren) completaron el podio. En tanto, el argentino Franco Colapinto (Alpine), que había llegado octavo, finalmente quedó séptimo por una sanción que recibió Charles Leclerc (Ferrari) y volvió a sumar puntos.

Histórico resultado para Franco Colapinto

El pilarense, con esa posición que avanzó post carrera, se llevó seis puntos de Estados Unidos ante la mirada de Lionel Messi, que se hizo presente para seguir la carrera. Fue su mejor posición en la Máxima desde que irrumpió en 2024. En la segunda fecha en China también había logrado cosechar unidades, aunque esa vez solo tuvo un punto por haber finalizado décimo.

Pero además, con ese 7º puesto, Colapinto consiguió la mejor posición desde el GP de Sudáfrica de 1982 para un piloto argentino, cuando Carlos Alberto Reutemann había logrado el segundo puesto.

Por su parte, su compañero de equipo, Pierre Gasly, tuvo que abandonar en la sexta vuelta después de que un toque de Liam Lawson (RB) hiciera que su auto diera varias vueltas y terminara volcado. Aunque la jornada se vio amenazada por un pronóstico de lluvia que hizo incluso adelantar tres horas la largada por las tormentas fuertes que se esperaban, finalmente no cayó una sola gota sobre la pista a lo largo de las 57 vueltas.

La largada tuvo todos los condimentos, porque Antonelli, que había hecho la pole el sábado, no arrancó bien y perdió rápidamente la posición ante Charles Leclerc (Ferrari). Más atrás, Max Verstappen (Red Bull) terminó haciendo trompos que complicaron a todos y pudo aprovechar Colapinto, que si bien no largó de la mejor manera, pudo posicionarse séptimo.

Además de Gasly, en la sexta vuelta otro que tuvo que abandonar fue Lawson, por el incidente con el hombre de Alpine, e Isack Hadjar, que cerró un fin de semana para el olvido. El francés, que largó desde el pit lane por una sanción que recibió ayer, perdió el control de su auto y se estrelló contra la contención, lo que lo obligó a retirarse con mucha bronca por el error que cometió.

El cierre del Gran Premio fue vibrante. Leclerc parecía encaminarse al último lugar del podio pero en el arranque de la última vuelta, lo pasó Piastri. En su afán por recuperar el lugar, el monegasco perdió el control del auto, hizo un trompo y destrozó su alerón delantero, que le impidió cerrar entero la carrera. Así fue como Russell y Verstappen lo terminaron superando y condenando al sexto lugar. A raíz del toque,Leclerc perdió la dirección y se fue reiteradas veces de la pista en la última vuelta, lo que hizo que los comisarios lo sancionaran con 20 segundos de penalización que lo marginaron al octavo lugar.

Las posiciones en el Gran Premio de Miami

1-Kimi Antonelli - Mercedes

2-Lando Norris - McLaren

3-Oscar Piastri - McLaren

4-George Russell - Mercedes

5-Max Verstappen - Red Bull

6-Lewis Hamilton - Ferrari

7-Franco Colapinto - Alpine

8-Charles Leclerc - Ferrari*

9-Carlos Sainz - Williams

10-Alex Albon - Williams

11-Ollie Bearman - Haas

12-Gabriel Bortoleto - Audi

13-Esteban Ocon - Haas

14-Arvid Lindblad - RB

15-Fernando Alonso - Aston Martin

16-Sergio Pérez - Cadillac

17-Lance Stroll - Aston Martin

18-Valtteri Bottas - Cadillac

*Fue sancionado con 20 segundos de penalización horas después de la carrera por sobrepasar los límites de la pista reiteradas veces.

Colapinto Miami histórico
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