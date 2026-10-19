Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes Dillom se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 23 de octubre a las 21 hs. Las últimas entradas están a la venta a través de Ticketway. 19 de octubre 2026 · 00:18hs

Dillom llega a Santa Fe el viernes 23 de octubre a las 21 h presentando “La Nueva Violencia”. Su tercer disco lo encuentra abrazando el vértigo de una época atravesada por el deseo, la sobreestimulación y la necesidad constante de entretenimiento. En lugar de cuestionar ese mundo, se entrega al exceso para convertirlo en combustible creativo. El resultado es su versión más salvaje, divertida y ruidosa hasta la fecha: una invitación a vivir, sentir y atravesarlo todo en carne propia.

Grabado durante dos semanas en una casa de 1860 convertida en estudio, LNV nació de una experiencia de convivencia total entre músicos, productores, amigos y colaboradores. Fermín Ugarte estuvo a cargo de la producción general del álbum, trabajando junto a Dillom, Bernardo Ferrón, Coghlan, Franco Dolzani y Samuel Shea, quienes conformaron el núcleo creativo detrás de su composición y co-producción, apostando por una grabación basada en equipamiento analógico, procesos de grabación poco convencionales y una producción obsesionada con capturar la intensidad antes que la prolijidad. La propia casa terminó convirtiéndose en un instrumento, capturando ecos, resonancias y sonidos incidentales que pasaron a formar parte del álbum.