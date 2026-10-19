Dillom llega a Santa Fe el viernes 23 de octubre a las 21 h presentando “La Nueva Violencia”. Su tercer disco lo encuentra abrazando el vértigo de una época atravesada por el deseo, la sobreestimulación y la necesidad constante de entretenimiento. En lugar de cuestionar ese mundo, se entrega al exceso para convertirlo en combustible creativo. El resultado es su versión más salvaje, divertida y ruidosa hasta la fecha: una invitación a vivir, sentir y atravesarlo todo en carne propia.
Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes
Dillom se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 23 de octubre a las 21 hs. Las últimas entradas están a la venta a través de Ticketway.
Grabado durante dos semanas en una casa de 1860 convertida en estudio, LNV nació de una experiencia de convivencia total entre músicos, productores, amigos y colaboradores. Fermín Ugarte estuvo a cargo de la producción general del álbum, trabajando junto a Dillom, Bernardo Ferrón, Coghlan, Franco Dolzani y Samuel Shea, quienes conformaron el núcleo creativo detrás de su composición y co-producción, apostando por una grabación basada en equipamiento analógico, procesos de grabación poco convencionales y una producción obsesionada con capturar la intensidad antes que la prolijidad. La propia casa terminó convirtiéndose en un instrumento, capturando ecos, resonancias y sonidos incidentales que pasaron a formar parte del álbum.
El proceso quedó registrado por un circuito cerrado de cámaras de seguridad, proceso que terminó moldeando el espíritu de la obra: un álbum construido desde lo vivido antes que desde lo conceptual. LNV recupera la tradición de los discos hechos para sonar fuerte. Guitarras llevadas al límite, bajos empachados de distorsión, capas de ruido, grabaciones incidentales y una producción que hace de la saturación un lenguaje. Entre esa masa viva y salvaje, Dillom cambia de piel con cada canción: se burla, denuncia, seduce, desafía, llevando su interpretación del grito al susurro, de la furia a algunas de las melodías más emotivas de su carrera. El resultado es un álbum que dialoga con el post-punk, el rock and roll y la electrónica industrial sin pertenecer por completo a ninguno de esos mundos. Un disco que entiende el volumen, la urgencia y el ritmo no como recursos estéticos, sino como una forma de volver a sentirse vivo.