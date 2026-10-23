Se presentó la segunda edición de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Con la presencia de Diego Degano y Fernando Fleitas en el Club Regatas de Coronda, se lanzó la prueba de aguas abiertas y el desafío que se llevarán a cabo el 28 de noviembre.

La ciudad de Santa Fe y Coronda tienen una fuerte identidad vinculada a la natación de aguas abiertas, y sobre todo con la tradicional Maratón Santa Fe-Coronda. Aficionados y desafío permiten ampliar esa tradición ofreciendo nadadores de diferentes edades y categorías, que buscarán vivir la experiencia de llegar nadando a la ciudad cabecera del departamento San Jerónimo.

La ciudad deja de ser solamente un escenario de llegada de una competencia para convertirse en protagonista de un proyecto deportivo con proyección de futuro. Dos propuestas, el mismo destino; Coronda. El próximo 28 de noviembre se van a desarrollar dos eventos: aficionados Santa Fe-Coronda que será la segunda edición, prueba con 48 km, con aproximadamente 180 nadadores ya confirmados. También estará el desafío con dos distancias: 2km y 5km, que permiten a nuevos participantes experimentar la emoción de llegar nadando a la capital nacional de la frutilla. Con una participación potencial de hasta 200 nadadores. Con lo cual las expectativas son muy grandes, y para lo cual el comité organizador viene trabajando con intensidad para que todo salga bien.

Se presentó la Maratón de Aficionados en Coronda

El intendente de la ciudad de Coronda, Ricardo Ramírez, junto a Diego Degano y Fernando Fleitas, como así también autoridades de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda, participaron en las instalaciones del Club Regatas de COronda de la presentación oficial de dos grandes eventos de natación en aguas abiertas: la segunda edición de Santa Fe–Coronda de Aficionados y la primera edición de El Desafío 2K y 5K. Las pruebas, si la situación climática y social lo permiten, se realizarán el próximo 28 de noviembre. Entre ambas competencias se proyectó la llegada de cerca de 400 nadadores en un mismo día a nuestra ciudad.

En consecuencia, será la segunda edición de la prueba para aficionados con 48km, con la participación de 180 nadadores entre solistas, duplas y equipos, y el denominado desafío, que será la primera edición con distancias de 2km y 5km, pensada para nuevos participantes, con un cupo potencial de hasta 200 nadadores.

"La Maratón de aficionados tiene la segunda edición, que se largará el 28 de noviembre a las 8, desde Piedras Blancas. Este año contará con la participación de 56 solistas, 29 duplas y 14 equipos de 4, lo que totalizan 99 inscripciones, y 170 nadadores, que a diferencia del año pasado, que fueron en tres ventanas, este año va a ser en una sola ventana" explicó Diego Degano.

El múltiple campeón de aguas abiertas sostuvo que "junto con los 170 nadadores, otro de los datos a destacar es que va a haber una flota de embarcaciones de 130 lanchas, porque consideramos que tenemos un bote motor por cada nadador. Ahí tenés unas 100, más 30 lanchas del comité organizador, que nosotros vamos a disponer para lo que es el control de la prueba, la cuestión de salud, y las embarcaciones de reserva que tenemos que poner por si algún motor se descompone".

"La verdad es que llama la atención el nivel de adhesión y de respuesta de la segunda edición, ya que vienen nadadores de tres países, de tres provincias de Argentina, casi la mitad del país va a estar nadando, así que estamos muy expectantes, muy entusiasmados con esta segunda edición que va a tener toda su actividad oficial en el UNL-ATE, se larga en Piedras Blancas y se llega al balneario de Coronda, a la altura del Club de Regatas".

El ganador en cuatro oportunidades de la Santa Fe-Coronda contó que "junto con la Maratón habrá un desafío, que se convertirá en un evento multitudinario. Por lo tanto, estamos agregando dos distancias cortas de 2k y de 5k, que bautizamos el Desafío. Este año vamos a arrancar con un cupo máximo de 100 nadadores por cada distancia. Los 2k arrancan desde el camping de Punta del Este, y los 5k, en el kilómetros 428 a la altura de la ruta 11, en cercanías de la escuela 1214 Granaderos de San Lorenzo".

Por último, Degano subrayó que "las inscripciones de la maratón ya están cerradas, no así las del desafío, y bueno, viene también a cubrir una demanda de mucha gente de nadadores de aguas abiertas que no tienen oferta de eventos y esto pretende ser junto con la Santa Fe-Coronda de aficionados, lo que le da un marco de 400 nadadores llegando a Coronda, lo que nunca pasó hasta ahora en torneo a lo que es este gran competencia".