Se juegan varios cotejos de la novena fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Si las condiciones del clima lo permiten, El Quillá, líder de la Zona B, recibirá a Unión en Casa Tiburón, mientras que Juventud Unida buscará recuperar la punta de la Zona A en Santo Tomé

Náutico El Quillá defenderá la punta de la Zona B ante Unión en el predio de la autopista.

Con siete encuentros este sábado 24 de octubre, si las condiciones climáticas lo permiten, continuará la disputa de la 9° fecha del Torneo Clausura Lautaro Fagioli que organiza la Liga Santafesina. Juventud Unida de Candioti buscará recuperar la punta de la Zona A cuando visite a Independiente de Santo Tomé, mientras que en la Zona B, el líder El Quillá será anfitrión de Unión en su predio de la autopista.

Recordemos que ya hubo tres adelantos. En el Portón del Norte, Colón de San Justo igualó 1 a 1 con Nobleza de Recreo, Gimnasia 0 a 0 con Cosmos y La Perla del Oeste derrotó a Sanjustino en barrio Mataderos por 2 a 0. El martes 27 se completará con el cruce entre Deportivo Santa Rosa con Ciclón Racing en el predio nery Pumpido con el arbitraje de Joaquín Urbani.

Avanza la 9° fecha del Lautaro Fagioli

Por la Zona A, desde las 16, en Colonia San José, Universidad del Litoral recibirá a Colón con el arbitraje de Ariel Correa, y en el estadio Mauricio Martínez, Independiente de Santo Tomé será anfitrión de Juventud Unida de Candioti con el referato de Rubén Fernández. En Mendoza al 4.000, Newell´s jugará en barrio Roma con Ateneo Inmaculada con el control de Enzo Silvestre. En el estadio Alberto Garau, Las Flores jugará con Sportivo Guadalupe con el arbitraje de Tomás Enriquez.

Las posiciones se encuentran así: Colón de San Justo 18, Juventud Unida 7, Nobleza y Colón 13, Universidad 12, Cosmos y Ateneo Inmaculada 10, Newell´s 7, Independiente 5, Sportivo Guadalupe 4 y Las Flores II 2.

En cuanto a la Zona B, en el predio la Casa del Tiburón ubicado a la vera de la autopista, el puntero El Quillá jugará frente a Unión con el control de Gastón Freyre, y en el ex predio de la Fiat, Academia Cabrera lo hará con Ciclón Norte con el arbitraje de Nicolás Mottier. En el barrio Sur de la capital provincial, Nacional será anfitrión de La Salle Jobson con el referato de Ignacio Castellano.

La tabla de posiciones está de este modo: El Quillá 18, Sanjustino 17, Unión y La Salle Jobson 13, Ciclón Racing y Gimnasia y Esgrima 12, Ciclón Norte y La Perla del Oeste 11, Academia Cabrera y Deportivo Santa Rosa 7, Nacional 4.

Por la novena fecha del Clausura, La Salle Jobson visitará a Nacional en barrio Sur.

Última parada de la fase regular en el ascenso

Este sábado 24 de octubre se jugará la novena y última jornada de la Fase Regular del Clausura 2026 de la Segunda División de la Liga Santafesina, fecha que concluirá el lunes cuando Agua reciba a Loyola en el predio Nery Pumpido. El grueso de los partidos se disputará el sábado donde los puestos de clasificaciones al Octogonal aun deben definirse. En la Zona Repechaje puede variar el puesto 2, donde el que lo está ocupando es El Pozo que visita al Defe de Peñaloza, mientras que Los Juveniles recibe a Los Piratitas que deberá vencer y esperar.

En la Zona Campeonato, Pucará jugará con Belgrano de Coronda en barrio Transporte (Alejandro Aguilera), San Cristóbal con Nuevo Horizonte (Gabriel Ibarra), Defensores de Alto Verde con Los Canarios (Carlos Céspedes), El Cadi de Rincón con Banco Provincial (Leandro Vivas) y Atenas de Santo Tomé con Santa Fe FC (Diego Sacco).

Las posiciones se encuentran de esta manera: Santa Fe FC 18, Nuevo Horizonte 16; Defensores de Alto Verde, San Cristóbal y Atenas 13; Banco Provincial 12, Belgrano de Coronda 10, Pucará 6, Los Canarios 5, El Cadi de Rincón 4.

En la Zona Repechaje, Don Salvador se medirá con Atlético Arroyo Leyes (Iván Chazarreta), Los Juveniles con Los Piratitas (Matías Pereyra), Floresta con Vecinal Gálvez (Bruno Levatti) y Defensores de Peñaloza con El Pozo (Facundo Benelli). El lunes 26 de octubre, desde las 21.30, Deportivo Agua jugará con Loyola (Lucas Spacessi).

La tabla de colocaciones está de esta forma: Vecinal Gálvez 20, El Pozo 16, Los Juveniles 13, Los Piratitas 11; Atlético Floresta, Loyola, Arroyo Leyes 10, Deportivo Agua y Don Salvador 9, Defensores de Peñaloza 2.