Colapinto no estuvo en pista en el Día 4 del shakedown de la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto no participó en la jornada en Barcelona y Alpine cerrará mañana su programa con Pierre Gasly.

El piloto Franco Colapinto no tuvo actividad este jueves en el cuarto día del shakedown de la Fórmula 1 que se desarrolla en el Circuito de Barcelona-Catalunya.

En una jornada ligeramente nublada, con 11 grados de temperatura y sin lluvias en Montmeló, el argentino no formó parte del programa de Alpine , que cerrará mañana su último día permitido de pruebas con Pierre Gasly al volante del A526.

Durante el Día 4, fueron cinco los equipos que salieron a pista: Mercedes, Cadillac, Racing Bulls, Ferrari y McLaren. A ellos podría sumarse Aston Martin, que arribó al circuito el martes con el objetivo de completar trabajos de montaje antes del cierre del shakedown. En contrapartida, Haas, Red Bull y Audi ya tenían definido no rodar en esta jornada.

La ausencia de Alpine en pista, si bien no fue confirmada oficialmente, se enmarca dentro de la planificación habitual del equipo francés, que repartió los días de rodaje entre sus pilotos.

Colapinto, con la misión cumplida con su Alpine en Barcelona

De esta manera, Colapinto completó su participación en las jornadas previas, mientras que el cierre del programa quedará exclusivamente en manos de Gasly, en lo que será la última oportunidad de sumar kilómetros antes del traslado a Baréin.

En un contexto de máxima reserva informativa, con estrictos controles de seguridad y sin difusión oficial de tiempos, algunos registros se conocieron por filtraciones parciales. En ese marco, Mercedes volvió a destacarse como el equipo más activo y rápido, con Andrea Kimi Antonelli marcando la mejor referencia de la mañana y completando el tercer y último día de la escudería alemana en Barcelona.

Los tiempos matutinos del Día 4 tuvieron a Antonelli al frente con 1m17s081, seguido por Lewis Hamilton con Ferrari (1m18s654), Oscar Piastri con McLaren (1m18s863), Liam Lawson con Racing Bulls (1m19s369) y Sergio Pérez con Cadillac (1m22s508).