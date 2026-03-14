Pier Barrios no duda en Colón: "Estamos obligados a pelear arriba"

El capitán de Colón, Pier Barrios, valoró el triunfo 1-0 ante Acassuso en el Brigadier López y remarcó la importancia de hacerse fuertes en casa

Luego de la victoria de Colón por 1-0 ante Acassuso este sábado por la noche en el Brigadier López, el capitán Pier Barrios , dejó su mirada y destacó el valor de sumar de a tres en casa frente a un rival que llegaba como protagonista de la zona.

El defensor remarcó que el equipo viene mostrando en la cancha el trabajo que realiza día a día. “Es lo que venimos haciendo y lo ratificamos con un triunfo importante. Se está laburando bien en todo sentido. Necesitamos ratificar el trabajo en la cancha para la gente ”, expresó.

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Barrios también reconoció que el partido tenía un peso especial, sobre todo por la necesidad de hacerse fuertes como locales. “No había margen ya para no ganar en casa tras perder puntos contra Ferro. No se podía escapar y por suerte se dio”, sostuvo.

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En otro tramo de sus declaraciones, el capitán hizo referencia al armado del plantel y a la rápida adaptación que tuvieron los futbolistas que llegaron para esta temporada. “Nos ensamblamos muy rápido, con jugadores inteligentes y con recorrido. Hay un mix importante con los jóvenes y estamos muy contentos con el equipo que se armó”, explicó.

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A la vez, dejó en claro cuál es el objetivo del grupo para este campeonato. “Estamos obligados a pelear arriba”, afirmó con contundencia. Por último, Barrios dejó en claro que el camino será exigente y que el equipo deberá sostener la intensidad en cada partido. “Son todas finales y sabemos que no va a sobrar nada, por lo que habrá que tirarse de cabeza si es necesario”, concluyó.