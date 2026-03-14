Medrán valoró el rendimiento de Colón: "Estamos construyendo un equipo confiable"

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, analizó el 1-0 ante Acassuso en el Brigadier por la fecha 5 de la Primera Nacional. Dijo por qué sacó a Darío Sarmiento

Tras la victoria de Colón por 1-0 frente a Acassuso en el Brigadier López, el entrenador Ezequiel Medrán brindó su análisis en conferencia de prensa y destacó la tarea del equipo en un partido que, a su entender, debió resolverse con mayor diferencia.

“Cumplimos un buen triunfo. Había que tomar riesgos, entonces teníamos que estar ajustados y jugando mano a mano. En esa intensidad que usábamos para recuperar la pelota no teníamos calma para distribuir, pero el equipo lo hizo bien y construyó un triunfo que debió ser más amplio”, expresó el DT rojinegro.

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En el repaso del encuentro, Medrán explicó la decisión de realizar un cambio durante el partido, teniendo en cuenta una situación personal que atraviesa uno de los futbolistas. “Lo de Darío (Sarmiento) es que viene trabajando de una manera especial tras perder a un familiar. Por momentos sintió el ahogo del partido y coincidimos que lo mejor era el recambio. Esa fue la decisión. No fue deportiva, sino extra”, comentó.

Ezequiel Medrán El DT de Colón sacó pecho por el rendimiento ante Acassuso. UNO Santa Fe | José Busiemi

El balance de Medrán en Colón

El entrenador también resaltó la evolución del equipo en estas últimas presentaciones y la capacidad para generar situaciones de peligro. “Es positivo esto. Hicimos un buen trabajo con Madryn y el conocimiento es más marcado, creando muchas situaciones de gol. Incluso nos sacaron dos pelotas en la línea. Mantener el arco en cero también es muy positivo”, remarcó.

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En cuanto al planteo táctico, explicó por qué Colón optó por un esquema que implicó asumir ciertos riesgos defensivos. “Tuvimos un rival que jugaba mucho y por eso optamos muchas veces por jugar mano a mano para incomodarlo”, detalló.

Medrán también se refirió a la inclusión de Federico en el equipo, una decisión que venían analizando en las últimas semanas. “Fede (Lértora) viene preparándose de gran manera. Creía que, al tener una mayor tenencia y buscar otras alternativas, podía ser importante. En estas dos semanas nos animamos a hacer el movimiento. Nos da la chance de tener otra alternativa. Era el momento y lo hizo de gran manera”, explicó.

Sobre la situación física de Conrado Ibarra, el técnico pidió cautela y adelantó que habrá más precisiones en los próximos días. “El lunes quizás tengamos más detalles sobre Conrado, que sintió una molestia en el isquiotibial”, indicó.

Colón Acassuso Conrado Ibarra UNO Santa Fe | José Busiemi

En otro tramo de la conferencia, Medrán elogió a Ignacio Lago, autor del gol del triunfo, a quien conoce desde su etapa en Atlético Rafaela. “Nacho nos da muchas posibilidades. Lo conozco de Rafaela y se entrega por completo en varias posiciones. Es un jugador muy confiable”, sostuvo.

El sostén de Colón

Finalmente, el DT volvió a poner el foco en la construcción del equipo a largo plazo y en la importancia de sostener la solidez defensiva. “Estamos construyendo un equipo confiable, que termine siempre con el arco en cero y que sepa manejar los momentos del partido. Estamos por ese camino”, afirmó.

Para cerrar, Medrán valoró el acompañamiento de los hinchas y remarcó la importancia de disfrutar el proceso en un torneo exigente. “Es un triunfo merecido, sobre todo por la gente, que acompaña y tiene las ansias de disfrutar. Sabemos que el torneo es largo y hay que mantener la calma. La cuenta pendiente es ser más efectivos”, concluyó.