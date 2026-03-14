Federico Lértora: "Colón no gana por la camiseta, hay que trabajarlo"

Tras el triunfo de Colón ante Acassuso , Lértora analizó el presente del equipo y habló de la exigencia que implica pelear el ascenso en la Primera Nacional .

Luego del triunfo de Colón por 1-0 ante Acassuso , Federico Lértora analizó el presente del equipo en conferencia de prensa. El mediocampista, que volvió a ser titular tras su regreso, destacó el crecimiento del grupo, valoró la victoria ante el líder y remarcó la importancia de sostener el rendimiento en la Primera Nacional .

El mediocampista sabalero volvió a estar desde el arranque y se mostró conforme tanto por lo personal como por el resultado colectivo. Sin embargo, dejó en claro que lo más importante es el funcionamiento del equipo. “ Estamos contentos por volver a jugar, pero sobre todo por el triunfo. Necesitábamos ganar de local, en nuestra casa y con nuestra gente ”, expresó Lértora, quien destacó que el equipo mostró personalidad ante un rival que llegaba como líder del campeonato.

En su análisis del encuentro, remarcó que el resultado pudo haber sido más amplio: “Creo que el equipo ganó bien y merecidamente. Controlamos el trámite del partido y hasta podríamos haber hecho algún gol más”.

El crecimiento de Colón en la Primera Nacional

Para el volante central, el equipo viene mostrando una evolución en su rendimiento, aunque entiende que todavía hay aspectos por mejorar. “El equipo viene jugando de menor a mayor. Venimos creciendo y todavía tenemos margen para mejorar mucho más, pero es importante hacerlo ganando y mostrando carácter”, sostuvo.

Además, destacó que el plantel logró manejar el partido con inteligencia frente a un rival que apostó a esperar: “Sabíamos que ellos iban a tomar recaudos y a esperarnos. Mantuvimos el orden y manejamos el juego durante gran parte del partido”.

Cómo manejar la presión de Colón en el ascenso

Uno de los puntos que abordó Lértora fue la presión que implica para el club competir en la Primera Nacional, un torneo exigente donde Colón aparece siempre como candidato. “Colón tiene esa obligación por su historia, por lo que representa el club. Pero el torneo no se gana con el nombre ni con la camiseta, se gana trabajando todos los días”, explicó.

El mediocampista también subrayó que el equipo intenta enfocarse en lo que puede controlar dentro del campo de juego: “Sabemos que el hincha quiere ganar siempre, pero los partidos hay que jugarlos, trabajarlos y disputarlos. No se gana por inercia”.

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El rol de Lértora dentro del plantel sabalero

El volante también se refirió a su rol dentro del grupo, especialmente teniendo en cuenta su trayectoria en el club y su experiencia en momentos importantes de la institución. “Yo vine a aportar y a escribir una nueva historia. Lo que pasó antes ya quedó atrás. Hoy me toca sumar desde el lugar que sea, jugando 90 minutos, entrando desde el banco o apoyando desde afuera”, aseguró.

En ese sentido, valoró el ambiente que se vive dentro del vestuario: “El grupo está muy unido. El equipo se construye en el día a día, en cada entrenamiento y en la convivencia, y eso es algo que hoy estamos logrando”.

La importancia del equilibrio en el mediocampo

Durante el partido, Lértora compartió la zona media con futbolistas que aportan dinámica y presencia, algo que considera clave para sostener el funcionamiento colectivo. “Cuando jugás con buenos jugadores todo se hace más fácil. La idea es mantener el equilibrio para que los futbolistas ofensivos puedan soltarse y generar peligro”, explicó.

Además, señaló que el objetivo es sostener ese orden para competir a lo largo de la temporada: “Nuestra función es darle seguridad al equipo y permitir que los de adelante tengan libertad para atacar”.

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Un triunfo que fortalece el proyecto de Colón

Finalmente, Lértora remarcó que el resultado ante Acassuso representa un paso importante en el camino del equipo dentro de un campeonato largo y exigente. “Sabemos lo que queremos y trabajamos para eso. El objetivo es pelear por el ascenso, pero el camino se construye partido a partido”, concluyó.

En Santa Fe, el Sabalero celebró una victoria clave que alimenta la ilusión y confirma que el equipo empieza a encontrar su identidad en la Primera Nacional.