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La autocrítica de Franco Colapinto tras otra floja clasificación

El piloto argentino largará 16º en la sprint, muy lejos de su compañero de equipo Pierre Gasly que lo hará en el séptimo lugar

13 de marzo 2026 · 11:30hs
Colapinto se mostró autocrítico luego de una floja clasificación.

Colapinto se mostró autocrítico luego de una floja clasificación.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) se mostró muy autocrítico luego de su floja actuación en la qualy para la carrera sprint del Gran Premio de China y reconoció estar “un poco perdido”.

La autocrítica de Colapinto

Colapinto quedó 16º en la clasificación para la sprint, por lo que sigue sin mejorar en un aspecto que es su gran debilidad desde que llegó a la Fórmula 1.

El resultado de su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, lo expone aún más ya que finalizó séptimo y tendrá serias chances de sumar puntos en la sprint de este sábado a la medianoche.

“Estoy un poco perdido porque quedé muy lejos con Pierre y es la referencia que tengo”, reconoció Colapinto en declaraciones televisivas luego de la tanda clasificatoria y añadió: “Estaba cerca en la FP 1. Es una pista que no conocía, tenía mucho por mejorar y trabajar, pero no di el paso de la FP a la qualy”.

A su vez, adelantó que “hay mucho para trabajar a la noche y mejorar para la qualy de mañana”, aunque rescató como punto positivo que “fue bueno conocer la posta y entender un poquito más todo”. Por último, analizó: “Me faltó bastante performance hoy. Hay que entender el por qué y volver mejor mañana”.

La carrera sprint del Gran Premio de China, en la que el británico George Russell (Mercedes) largará desde la pole position, está programada para las 00:00 de este sábado.

Colapinto clasificación Gran Premio de China
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