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Colapinto se prepara para un nuevo desafío en el inédito circuito Madring de la Fórmula 1

Colapinto afrontará un nuevo desafío con Alpine en un trazado inédito, luego de sumar dos puntos en el Gran Premio de Italia disputado en Monza.

Ovación

Por Ovación

8 de septiembre 2026 · 15:15hs
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Colapinto se prepara para un nuevo desafío en el inédito circuito Madring de la Fórmula 1

Franco Colapinto afrontará este fin de semana un nuevo desafío con Alpine en la Fórmula 1, cuando dispute el Gran Premio de España en el flamante circuito Madring. El argentino llega después de finalizar noveno en Monza, donde sumó dos puntos y protagonizó una carrera de recuperación tras un despiste que complicó sus posibilidades de conseguir un resultado todavía más importante.

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Las características del nuevo circuito Madring

El Madring es uno de los grandes atractivos de esta nueva fecha de la Fórmula 1. El trazado, inaugurado durante este año, cuenta con 22 curvas y una extensión total de 5,419 kilómetros, además de una capacidad aproximada para recibir a 110 mil espectadores.

El circuito representará un desafío completamente diferente para los pilotos, ya que deberán adaptarse rápidamente a sus características y encontrar la mejor puesta a punto para sus monoplazas.

Colapinto llegará a esta competencia después de una actuación agridulce en el Gran Premio de Italia, disputado en el histórico circuito de Monza, conocido como el “Templo de la Velocidad”.

El argentino había conseguido avanzar hasta la cuarta posición, pero en la sexta vuelta se salió de pista cuando peleaba por mantenerse entre los protagonistas. A partir de ese momento tuvo que remontar posiciones y finalmente cruzó la bandera a cuadros en el noveno lugar.

Colapinto busca dejar atrás la frustración de Monza

El resultado le permitió sumar dos puntos al campeonato, aunque el piloto de Alpine terminó visiblemente afectado por lo ocurrido durante la carrera. Después de la competencia, Colapinto habló entre lágrimas y reconoció que había dejado escapar una oportunidad importante tanto para él como para su equipo.

Ahora tendrá la posibilidad de dar vuelta la página en un circuito completamente nuevo y buscar una actuación que le permita volver a sumar puntos importantes.

En la pelea por el campeonato, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, con 267 unidades. El joven piloto viene de protagonizar una remontada inolvidable en Italia, donde consiguió la victoria después de haber largado desde la decimonovena posición.

Su compañero de equipo, George Russell, ocupa el segundo lugar con 201 puntos. Más atrás aparecen Lewis Hamilton, de Ferrari; Lando Norris, de McLaren; y Charles Leclerc, también de Ferrari, quienes completan los cinco primeros puestos del campeonato.

Franco Colapinto fórmula circuito
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