Alexis Mac Allister reveló que Liverpool no le ofreció renovar y admitió: "Me pone muy triste"

Alexis Mac Allister contó que el club inglés no le presentó una propuesta para extender su vínculo y aseguró que pretende continuar en Anfield.

Alexis Mac Allister reconoció que Liverpool todavía no le ofreció renovar su contrato y admitió que la situación le generó tristeza. El mediocampista argentino, cuyo vínculo con el club inglés se extiende hasta 2028, aseguró que su deseo es continuar en Anfield y remarcó que mantiene el compromiso de entregar su máximo rendimiento hasta el último día.

La tristeza de Mac Allister por no recibir una propuesta

El futbolista argentino contó que se enteró de que Liverpool no estaba en condiciones de presentarle una nueva propuesta contractual antes del debut del equipo en la Champions League frente a Atlético de Madrid. Según explicó, la noticia no fue sencilla de asimilar y le provocó una profunda decepción.

“Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual, por supuesto, me pone muy, muy triste”, expresó Mac Allister.

El campeón del mundo con la Selección Argentina también destacó el esfuerzo que realiza diariamente para representar al conjunto inglés. “Creo que todos pueden ver que doy el 100% por este club de fútbol todos los días, en los entrenamientos y en los partidos”, señaló.

La situación tomó mayor relevancia después de que Liverpool acordara las renovaciones de Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch. Mac Allister celebró las extensiones de sus compañeros, aunque reconoció que inevitablemente comparó sus situaciones.

“Veo a Dominik y a Ryan renovando sus contratos y eso me hace muy feliz porque se lo merecen, pero al mismo tiempo me pone un poco triste que yo no haya recibido el mío”, sostuvo.

El argentino quiere continuar en Liverpool

A pesar de la falta de una propuesta para extender su vínculo, Mac Allister dejó en claro que no piensa en alejarse del conjunto inglés. Su contrato continúa vigente y el mediocampista aseguró que pretende seguir defendiendo la camiseta de Liverpool.

“Por supuesto, todavía hay tiempo. Creo que los aficionados no tienen que preocuparse porque daré mi 100% hasta el último día que esté aquí”, afirmó el argentino.

Además, reveló que durante el último mercado de pases tuvo posibilidades concretas de cambiar de club, aunque decidió permanecer en Inglaterra. “Hubo opciones de irme este verano y creo que ahora mismo estoy en el club correcto y tengo la mentalidad adecuada para dar mi 100% por este club”, explicó.

En medio de la incertidumbre, Andoni Iraola también respaldó públicamente al mediocampista argentino y destacó su intención de continuar en Liverpool. “Lo importante es que él quiere estar aquí. Quiere seguir aquí”, manifestó el entrenador, quien además resaltó la actitud del futbolista.