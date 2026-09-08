Uno Santa Fe | Ovación | Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister reveló que Liverpool no le ofreció renovar y admitió: "Me pone muy triste"

Alexis Mac Allister contó que el club inglés no le presentó una propuesta para extender su vínculo y aseguró que pretende continuar en Anfield.

Ovación

Por Ovación

8 de septiembre 2026 · 14:53hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Alexis Mac Allister reveló que Liverpool no le ofreció renovar y admitió: Me pone muy triste

Alexis Mac Allister reconoció que Liverpool todavía no le ofreció renovar su contrato y admitió que la situación le generó tristeza. El mediocampista argentino, cuyo vínculo con el club inglés se extiende hasta 2028, aseguró que su deseo es continuar en Anfield y remarcó que mantiene el compromiso de entregar su máximo rendimiento hasta el último día.

LEER MÁS: Fin de una era en Liverpool: Salah confirmó su salida a final de temporada

La tristeza de Mac Allister por no recibir una propuesta

El futbolista argentino contó que se enteró de que Liverpool no estaba en condiciones de presentarle una nueva propuesta contractual antes del debut del equipo en la Champions League frente a Atlético de Madrid. Según explicó, la noticia no fue sencilla de asimilar y le provocó una profunda decepción.

“Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual, por supuesto, me pone muy, muy triste”, expresó Mac Allister.

El campeón del mundo con la Selección Argentina también destacó el esfuerzo que realiza diariamente para representar al conjunto inglés. “Creo que todos pueden ver que doy el 100% por este club de fútbol todos los días, en los entrenamientos y en los partidos”, señaló.

La situación tomó mayor relevancia después de que Liverpool acordara las renovaciones de Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch. Mac Allister celebró las extensiones de sus compañeros, aunque reconoció que inevitablemente comparó sus situaciones.

“Veo a Dominik y a Ryan renovando sus contratos y eso me hace muy feliz porque se lo merecen, pero al mismo tiempo me pone un poco triste que yo no haya recibido el mío”, sostuvo.

El argentino quiere continuar en Liverpool

A pesar de la falta de una propuesta para extender su vínculo, Mac Allister dejó en claro que no piensa en alejarse del conjunto inglés. Su contrato continúa vigente y el mediocampista aseguró que pretende seguir defendiendo la camiseta de Liverpool.

“Por supuesto, todavía hay tiempo. Creo que los aficionados no tienen que preocuparse porque daré mi 100% hasta el último día que esté aquí”, afirmó el argentino.

Además, reveló que durante el último mercado de pases tuvo posibilidades concretas de cambiar de club, aunque decidió permanecer en Inglaterra. “Hubo opciones de irme este verano y creo que ahora mismo estoy en el club correcto y tengo la mentalidad adecuada para dar mi 100% por este club”, explicó.

En medio de la incertidumbre, Andoni Iraola también respaldó públicamente al mediocampista argentino y destacó su intención de continuar en Liverpool. “Lo importante es que él quiere estar aquí. Quiere seguir aquí”, manifestó el entrenador, quien además resaltó la actitud del futbolista.

Alexis Mac Allister Liverpool renovación
Noticias relacionadas
berlanga defendio el reclamo de velez contra boca y sostuvo que el fortin debe ganar 3-0

Berlanga defendió el reclamo de Vélez contra Boca y sostuvo que el Fortín debe ganar 3-0

colapinto se prepara para un nuevo desafio en el inedito circuito madring de la formula 1

Colapinto se prepara para un nuevo desafío en el inédito circuito Madring de la Fórmula 1

Se puso en marcha la Final Four en la división Menores de 17 con Santa Fe Rugby como protagonista.

El tramo final del Torneo Dos Orillas tuvo su puesta en marcha

Lionel Messi fue nominado para ganar el Balón de Oro.

Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro y va por su noveno premio

Lo último

Federico Gil y la oportunidad que abren los Juegos Suramericanos para el tiro argentino

Federico Gil y la oportunidad que abren los Juegos Suramericanos para el tiro argentino

Los italianos dominaron la 61° edición de la Maratón Capri-Nápoles

Los italianos dominaron la 61° edición de la Maratón Capri-Nápoles

La Reserva de Colón cayó ante Belgrano, sufrió tres goles y sumó su segunda derrota consecutiva

La Reserva de Colón cayó ante Belgrano, sufrió tres goles y sumó su segunda derrota consecutiva

Último Momento
Federico Gil y la oportunidad que abren los Juegos Suramericanos para el tiro argentino

Federico Gil y la oportunidad que abren los Juegos Suramericanos para el tiro argentino

Los italianos dominaron la 61° edición de la Maratón Capri-Nápoles

Los italianos dominaron la 61° edición de la Maratón Capri-Nápoles

La Reserva de Colón cayó ante Belgrano, sufrió tres goles y sumó su segunda derrota consecutiva

La Reserva de Colón cayó ante Belgrano, sufrió tres goles y sumó su segunda derrota consecutiva

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció graves secuelas en una docente de Rosario

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció graves secuelas en una docente de Rosario

Unión prepara su defensa tras la expulsión de Tarragona y aguarda la sanción

Unión prepara su defensa tras la expulsión de Tarragona y aguarda la sanción

Ovación
La Reserva de Colón cayó ante Belgrano, sufrió tres goles y sumó su segunda derrota consecutiva

La Reserva de Colón cayó ante Belgrano, sufrió tres goles y sumó su segunda derrota consecutiva

Federico Gil y la oportunidad que abren los Juegos Suramericanos para el tiro argentino

Federico Gil y la oportunidad que abren los Juegos Suramericanos para el tiro argentino

Los italianos dominaron la 61° edición de la Maratón Capri-Nápoles

Los italianos dominaron la 61° edición de la Maratón Capri-Nápoles

El tramo final del Torneo Dos Orillas tuvo su puesta en marcha

El tramo final del Torneo Dos Orillas tuvo su puesta en marcha

Berlanga defendió el reclamo de Vélez contra Boca y sostuvo que el Fortín debe ganar 3-0

Berlanga defendió el reclamo de Vélez contra Boca y sostuvo que el Fortín debe ganar 3-0

Policiales
Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"