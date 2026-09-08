Colón perdió terreno en la pelea por los primeros puestos de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Iván Delfino terminó la fecha 28 en la quinta posición, luego de los triunfos de Deportivo Madryn y Godoy Cruz, mientras que Almirante Brown igualó y alcanzó al Sabalero en cantidad de puntos. Quedan ocho fechas para finalizar.
Colón quedó en jaque: perdió terreno y ahora deberá acelerar para llegar fuerte al Reducido
Colón cayó en la tabla luego de los triunfos de Deportivo Madryn y Godoy Cruz y el empate de Almirante Brown. Quedan 24 puntos en juego.
Por Ovación
Colón perdió terreno en la pelea por los primeros puestos
Con ocho jornadas todavía por disputar y 24 puntos en juego, Colón quedó bastante alejado de Ferro y Deportivo Morón, que ocupan las posiciones de privilegio. Por ese motivo, pensar actualmente en alcanzar el primer o segundo lugar aparece como una posibilidad muy difícil.
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El principal objetivo para el conjunto santafesino deberá pasar por recuperar solidez futbolística y llegar de la mejor manera al Reducido. En ese contexto, terminar tercero podría convertirse en una meta concreta para el equipo de Delfino.
La pelea por ubicarse lo más arriba posible tiene a cuatro equipos involucrados. Además de Colón, Deportivo Madryn, Godoy Cruz y Almirante Brown buscarán quedarse con una posición favorable de cara a la etapa decisiva del campeonato.
El Sabalero necesita reaccionar en el cierre del torneo
La última fecha dejó un panorama poco favorable para Colón, pero el equipo todavía tiene margen para cambiar su situación. Para conseguirlo, deberá enfocarse en corregir errores, recuperar confianza y encontrar una identidad futbolística que le permita afrontar con mayores garantías las ocho fechas restantes.
El plantel cuenta con herramientas para competir por el objetivo, aunque será fundamental que los futbolistas asuman el desafío y se convenzan de que todavía están en condiciones de pelear por una buena posición.
Colón ya no puede permitirse dejar puntos en el camino. El tramo final del campeonato exige máxima concentración, compromiso y una reacción inmediata para llegar al Reducido con mejores perspectivas. Es momento de dejar atrás la mala jornada, arremangarse y salir a buscar el objetivo.
La próxima jornada será determinante para comenzar a definir esa disputa
Godoy Cruz vs. Colón
Almirante Brown vs. Ferro
Defensores de Belgrano vs. Deportivo Madryn
Racing de Córdoba vs. Deportivo Morón