Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón quedó en jaque: perdió terreno y ahora deberá acelerar para llegar fuerte al Reducido

Colón cayó en la tabla luego de los triunfos de Deportivo Madryn y Godoy Cruz y el empate de Almirante Brown. Quedan 24 puntos en juego.

Ovación

Por Ovación

8 de septiembre 2026 · 15:53hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón quedó en jaque: perdió terreno y ahora deberá acelerar para llegar fuerte al Reducido

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón perdió terreno en la pelea por los primeros puestos de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Iván Delfino terminó la fecha 28 en la quinta posición, luego de los triunfos de Deportivo Madryn y Godoy Cruz, mientras que Almirante Brown igualó y alcanzó al Sabalero en cantidad de puntos. Quedan ocho fechas para finalizar.

LEER MÁS:Colón busca acercarse a los puestos de clasificación ante Belgrano en Reserva

Colón perdió terreno en la pelea por los primeros puestos

Con ocho jornadas todavía por disputar y 24 puntos en juego, Colón quedó bastante alejado de Ferro y Deportivo Morón, que ocupan las posiciones de privilegio. Por ese motivo, pensar actualmente en alcanzar el primer o segundo lugar aparece como una posibilidad muy difícil.

LEER MÁS: A 62 años de la hazaña que convirtió a la cancha de Colón en el Cementerio de los Elefantes

El principal objetivo para el conjunto santafesino deberá pasar por recuperar solidez futbolística y llegar de la mejor manera al Reducido. En ese contexto, terminar tercero podría convertirse en una meta concreta para el equipo de Delfino.

La pelea por ubicarse lo más arriba posible tiene a cuatro equipos involucrados. Además de Colón, Deportivo Madryn, Godoy Cruz y Almirante Brown buscarán quedarse con una posición favorable de cara a la etapa decisiva del campeonato.

El Sabalero necesita reaccionar en el cierre del torneo

La última fecha dejó un panorama poco favorable para Colón, pero el equipo todavía tiene margen para cambiar su situación. Para conseguirlo, deberá enfocarse en corregir errores, recuperar confianza y encontrar una identidad futbolística que le permita afrontar con mayores garantías las ocho fechas restantes.

El plantel cuenta con herramientas para competir por el objetivo, aunque será fundamental que los futbolistas asuman el desafío y se convenzan de que todavía están en condiciones de pelear por una buena posición.

Colón ya no puede permitirse dejar puntos en el camino. El tramo final del campeonato exige máxima concentración, compromiso y una reacción inmediata para llegar al Reducido con mejores perspectivas. Es momento de dejar atrás la mala jornada, arremangarse y salir a buscar el objetivo.

La próxima jornada será determinante para comenzar a definir esa disputa

Godoy Cruz vs. Colón

Almirante Brown vs. Ferro

Defensores de Belgrano vs. Deportivo Madryn

Racing de Córdoba vs. Deportivo Morón

Colón Reducido terreno Primera Nacional
Noticias relacionadas
colon prepara una logistica diferente para buscar la recuperacion ante godoy cruz

Colón prepara una logística diferente para buscar la recuperación ante Godoy Cruz

colon, sin reaccion: la falencia que lo aleja de la pelea grande

Colón, sin reacción: la falencia que lo aleja de la pelea grande

delfino, autocritico en colon: nos hicimos los goles nosotros mismos

Delfino, autocrítico en Colón: "Nos hicimos los goles nosotros mismos"

lertora: hay que aceptar que no estamos haciendo lo que debemos hacer, que es ganar

Lértora: "Hay que aceptar que no estamos haciendo lo que debemos hacer, que es ganar"

Lo último

Federico Gil y la oportunidad que abren los Juegos Suramericanos para el tiro argentino

Federico Gil y la oportunidad que abren los Juegos Suramericanos para el tiro argentino

Los italianos dominaron la 61° edición de la Maratón Capri-Nápoles

Los italianos dominaron la 61° edición de la Maratón Capri-Nápoles

La Reserva de Colón cayó ante Belgrano, sufrió tres goles y sumó su segunda derrota consecutiva

La Reserva de Colón cayó ante Belgrano, sufrió tres goles y sumó su segunda derrota consecutiva

Último Momento
Federico Gil y la oportunidad que abren los Juegos Suramericanos para el tiro argentino

Federico Gil y la oportunidad que abren los Juegos Suramericanos para el tiro argentino

Los italianos dominaron la 61° edición de la Maratón Capri-Nápoles

Los italianos dominaron la 61° edición de la Maratón Capri-Nápoles

La Reserva de Colón cayó ante Belgrano, sufrió tres goles y sumó su segunda derrota consecutiva

La Reserva de Colón cayó ante Belgrano, sufrió tres goles y sumó su segunda derrota consecutiva

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció graves secuelas en una docente de Rosario

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció graves secuelas en una docente de Rosario

Unión prepara su defensa tras la expulsión de Tarragona y aguarda la sanción

Unión prepara su defensa tras la expulsión de Tarragona y aguarda la sanción

Ovación
La Reserva de Colón cayó ante Belgrano, sufrió tres goles y sumó su segunda derrota consecutiva

La Reserva de Colón cayó ante Belgrano, sufrió tres goles y sumó su segunda derrota consecutiva

Federico Gil y la oportunidad que abren los Juegos Suramericanos para el tiro argentino

Federico Gil y la oportunidad que abren los Juegos Suramericanos para el tiro argentino

Los italianos dominaron la 61° edición de la Maratón Capri-Nápoles

Los italianos dominaron la 61° edición de la Maratón Capri-Nápoles

El tramo final del Torneo Dos Orillas tuvo su puesta en marcha

El tramo final del Torneo Dos Orillas tuvo su puesta en marcha

Berlanga defendió el reclamo de Vélez contra Boca y sostuvo que el Fortín debe ganar 3-0

Berlanga defendió el reclamo de Vélez contra Boca y sostuvo que el Fortín debe ganar 3-0

Policiales
Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"