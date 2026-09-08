Boca pone a prueba su ilusión copera ante San Pablo en La Bombonera

Boca recibe este martes a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Juegan desde las 21.30 en La Bombonera.

Boca afrontará este martes una noche copera de máxima exigencia. Desde las 21.30, recibirá a San Pablo en La Bombonera, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en una serie que enfrentará a dos clubes de enorme tradición continental.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega después de una contundente clasificación ante Recoleta de Paraguay, al que eliminó con un global de 7-1 . Antes había tenido que recurrir a los penales para dejar en el camino a O’Higgins de Chile.

En el torneo local, Boca viene de igualar 2-2 ante Gimnasia de Mendoza, que le arrebató el triunfo en el final. Pese a ese resultado, continúa en zona de clasificación a los playoffs.

San Pablo, un rival de jerarquía

El conjunto brasileño ganó el Grupo C de la Sudamericana, por delante de O’Higgins, Millonarios y Boston River. En octavos de final, en tanto, superó a Bolívar por 4-2 en el resultado global.

Boca buscará aprovechar la localía para sacar una ventaja que le permita viajar a Brasil con mejores perspectivas de alcanzar las semifinales.

Todos los datos

Hora: 21.30.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Piero Maza (Chile).

VAR: Fernando Vejar (Chile).

TV: ESPN y Disney+ Premium.

Las probables formaciones de Boca y San Pablo

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Leonel Flores o Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho, Lucas Ramon; Gustavo Santana, Artur y Luciano. DT: Dorival Júnior.