Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Boca pone a prueba su ilusión copera ante San Pablo en La Bombonera

Boca recibe este martes a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Juegan desde las 21.30 en La Bombonera.

Ovación

Por Ovación

8 de septiembre 2026 · 11:18hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Boca pone a prueba su ilusión copera ante San Pablo en La Bombonera

Boca afrontará este martes una noche copera de máxima exigencia. Desde las 21.30, recibirá a San Pablo en La Bombonera, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en una serie que enfrentará a dos clubes de enorme tradición continental.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega después de una contundente clasificación ante Recoleta de Paraguay, al que eliminó con un global de 7-1. Antes había tenido que recurrir a los penales para dejar en el camino a O’Higgins de Chile.

En el torneo local, Boca viene de igualar 2-2 ante Gimnasia de Mendoza, que le arrebató el triunfo en el final. Pese a ese resultado, continúa en zona de clasificación a los playoffs.

San Pablo, un rival de jerarquía

El conjunto brasileño ganó el Grupo C de la Sudamericana, por delante de O’Higgins, Millonarios y Boston River. En octavos de final, en tanto, superó a Bolívar por 4-2 en el resultado global.

Boca buscará aprovechar la localía para sacar una ventaja que le permita viajar a Brasil con mejores perspectivas de alcanzar las semifinales.

Todos los datos

Hora: 21.30.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Piero Maza (Chile).

VAR: Fernando Vejar (Chile).

TV: ESPN y Disney+ Premium.

Las probables formaciones de Boca y San Pablo

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Leonel Flores o Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho, Lucas Ramon; Gustavo Santana, Artur y Luciano. DT: Dorival Júnior.

Boca San Pablo Bombonera
Noticias relacionadas
union se frota las manos: zenon podria dejar boca y generar otro ingreso millonario

Unión se frota las manos: Zenón podría dejar Boca y generar otro ingreso millonario

El 27 de noviembre en el Mario Kempes de Córdoba, Boca y Vélez jugarán la segunda semifinal de la Copa Argentina.

Boca y Vélez van por el último boleto a los cuartos de final de la Copa Argentina

Juan Román Riquelme se mostró satisfecho con el presente de Boca.

Juan Román Riquelme: "Estoy contento con cómo está jugando el equipo"

boca confirmo de forma oficial la venta de exequiel zeballos

Boca confirmó de forma oficial la venta de Exequiel Zeballos

Lo último

Colón busca acercarse a los puestos de clasificación ante Belgrano en Reserva

Colón busca acercarse a los puestos de clasificación ante Belgrano en Reserva

Estigarribia destacó el crecimiento de Unión: Hay que seguir corriendo por el compañero

Estigarribia destacó el crecimiento de Unión: "Hay que seguir corriendo por el compañero"

Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro y va por su noveno premio

Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro y va por su noveno premio

Último Momento
Colón busca acercarse a los puestos de clasificación ante Belgrano en Reserva

Colón busca acercarse a los puestos de clasificación ante Belgrano en Reserva

Estigarribia destacó el crecimiento de Unión: Hay que seguir corriendo por el compañero

Estigarribia destacó el crecimiento de Unión: "Hay que seguir corriendo por el compañero"

Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro y va por su noveno premio

Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro y va por su noveno premio

Sphan se refirió a su estado de salud y al presente de Unión

Sphan se refirió a su estado de salud y al presente de Unión

Asesinaron a un hombre de 38 años a balazos y su sobrino resultó herido en barrio San Agustín

Asesinaron a un hombre de 38 años a balazos y su sobrino resultó herido en barrio San Agustín

Ovación
A 62 años de la hazaña que convirtió a la cancha de Colón en el Cementerio de los Elefantes

A 62 años de la hazaña que convirtió a la cancha de Colón en el Cementerio de los Elefantes

Nazareno Fazzi cumplió su sueño y Unión volvió a mostrar el valor de sus inferiores

Nazareno Fazzi cumplió su sueño y Unión volvió a mostrar el valor de sus inferiores

Estigarribia destacó el crecimiento de Unión: Hay que seguir corriendo por el compañero

Estigarribia destacó el crecimiento de Unión: "Hay que seguir corriendo por el compañero"

Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro y va por su noveno premio

Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro y va por su noveno premio

Sphan se refirió a su estado de salud y al presente de Unión

Sphan se refirió a su estado de salud y al presente de Unión

Policiales
Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"