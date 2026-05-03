Colapinto sumó puntos con su octavo puesto en el GP de Miami que ganó Antonelli

El piloto italiano de Mercedes se llevó el triunfo en la sexta fecha de la temporada 2026 del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 y el argentino cosechó cuatro unidades

En un apasionante Gran Premio de Miami, Franco Colapinto concretó una notable carrera y cruzó la bandera a cuadros en el octavo lugar. De esta manera igualó su mejor resultado en la Fórmula 1: en 2024 terminó 8° con Williams en Azerbaiján. El argentino de Alpine sumó cuatro puntos, mientras que su compañero Pierre Gasly abandonó en el inicio por un toque con Liam Lawson (Racing Bulls).

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se quedó con la victoria —tercera consecutiva— y estiró su ventaja en la cima del Campeonato de Pilotos. Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren completaron el podio. Charles Leclerc (6°) se golpeó contra el muro en la última vuelta y perdió posiciones con George Russell (4°) y Max Verstappen (5°).

El argentino completó una impresionante actuación en Miami. Después de una salida algo floja, aprovechó un trompo de Verstappen en la largada y recuperó varias posiciones para ubicarse séptimo. Desde entonces, el joven de 22 años exprimió el monoplaza A526 de Alpine y estiró al máximo los neumáticos medios, al punto de que logró posicionarse cuarto por las paradas a boxes del resto. Luego de realizar su detención, se asentó en el octavo lugar y le sacó 20 segundos de diferencia a Carlos Sainz.

El paddock de la Máxima en Miami se revolucionó en la previa de la carrera por la aparición de Lionel Messi junto a su familia. El astro argentino, que se subió al monoplaza Mercedes de Andrea Kimi Antonelli, aprovechó la situación para encontrarse con Colapinto.

La próxima cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Canadá en el histórico Circuito Gilles Villeneuve. En un fin de semana que contará con un formato especial por la Sprint, la carrera principal será el domingo 24 de mayo a partir de las 17 (hora argentina).