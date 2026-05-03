El sacrificio y la voluntad del 9 de Colón que en este tiempo no tiene premio

Alan Bonansea sumó su quinto partido consecutivo sin marcar goles. Al 9 de Colón no se le puede reprochar nada desde la actitud pero arrastra una racha negativa

Está claro que Alan Bonansea es titular indiscutible y que ningún otro delantero le puede pelear el puesto. Sin embargo, su nivel con la camiseta de Colón fue de mayor a menor.

Arrancó con todo, ya que a los 12' de su debut con la camiseta rojinegra convirtió su primer gol en la victoria del Sabalero como local por la 1° fecha ante Deportivo Madryn por 2-1.

En la fecha siguiente ante Central Norte, no fue de la partida, debido a una subluxación en el hombro y reapareció en la 3° fecha en el empate 1-1 como local ante Ferro. Ese día, Bonansea ejecutó un penal que fue atajado por Fernando Monetti.

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El segundo gol con la camiseta de Colón llegaría en la 6° fecha, cuando el Sabalero perdió como visitante 3-1 con San Telmo y en la jornada siguiente, es decir en la 7°, anotó su tercer gol en la victoria 2-0 ante Patronato en Paraná.

Luego de ese gol, Bonansea jugó cinco partidos más en donde no pudo anotar y suma 476' sin festejar. Aún cuando en algunos encuentros, dispuso de chances claras pero falló en la definición.