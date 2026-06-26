Náutico El Quillá (2) se quedó con el título y el ascenso en una noche inolvidable en la final del Apertura A2 de la ASB. Arrancó mal, se acomodó en el segundo cuarto, pero sufrió hasta los tres minutos finales para doblegar a Alumni (0) por 68 a 62.
El Quillá salió campeón del Apertura A2 y ascendió al Prefederal 2026
Náutico El Quillá (2) se quedó con el título y el ascenso al doblegar en la final del Apertura A2 a Alumni (0) por 68 a 62
Por Ovación
De esta manera, el elenco de Víctor Cepeda competirá en la zona A1 (Prefederal) donde ya estuvo el año pasado.
Síntesis de El Quillá y Alumni
EL QUILLÁ 68: Agustín Alvarez 13, Joaquín Milese 0, Victorio Lione 8, Ignacio Locher 12, Esteban Izaguirre 4 (FI) Juan Constanzo 2, Gerónimo Rocha 0, Pedro Yost 15, Nicolás Faccioli 2, Jeremías Quirelli 0, Matías Cepeda 12. DT: Víctor Cepeda.
ALUMNI 62: Alvaro Motura 4, Federico Arnodo 3, Bautista González 11, Nicolás Fernández 3, Juan Torren 19 (FI) Luciano Torren 10, Felipe Britez 0, Iván Bulacio 0, Eric Bulacio 6. DT: Fernando Schulz.
Parciales: 16-24, 38-36 y 49-50.
Jueces: Silvio Guzmán, Juan Ghirimoldi y Nicolás Cecchetti.