El Quillá salió campeón del Apertura A2 y ascendió al Prefederal 2026

Náutico El Quillá (2) se quedó con el título y el ascenso al doblegar en la final del Apertura A2 a Alumni (0) por 68 a 62

Náutico El Quillá (2) se quedó con el título y el ascenso en una noche inolvidable en la final del Apertura A2 de la ASB. Arrancó mal, se acomodó en el segundo cuarto, pero sufrió hasta los tres minutos finales para doblegar a Alumni (0) por 68 a 62.