Copa Santa Fe: un fin de semana con definiciones y actividad en cinco disciplinas

La Copa Santa Fe es una competencia que cuenta con el respaldo de la Lotería de Santa Fe.

La Copa Santa Fe tendrá un fin de semana cargado de actividad con encuentros decisivos y nuevas fechas en distintas disciplinas. Mientras el fútbol masculino definirá gran parte de los clasificados a los octavos de final y el femenino pondrá en marcha los cuartos de final, también habrá actividad en handball, rugby, vóley y natación, llevando la competencia a diferentes localidades del territorio provincial.

Con el impulso del Gobierno de la Provincia y de Lotería de Santa Fe, el certamen continúa fortaleciendo el desarrollo deportivo y la integración entre clubes, instituciones y deportistas de todo el territorio.

Fútbol: definiciones y cronograma del fin de semana

La Copa Santa Fe de fútbol vivirá una instancia clave. En la rama masculina se resolverán seis cruces correspondientes a la tercera fase del torneo.

El sábado desde las 16 en Avellaneda, Reconquista FC y Romang disputarán la revancha tras el empate sin goles de la ida. Más tarde, a las 18 en San José de la Esquina, Centenario recibirá a Arteaga luego del 2 a 2 en la ida.

El domingo la actividad comenzará a las 15 con Argentino de Rosario ante Unión de Arroyo Seco (0 a 0 en la ida). A las 15.30, en el predio de la Liga Santafesina, El Quillá enfrentará a Atlético Tostado (1 a 1 en la ida). Desde las 16 se jugarán dos cruces más: Brown de San Vicente ante Sanjustino (0-1 en la ida) y Atlético Rafaela frente a Sportivo Suardi (0 a 0 en la ida).

En paralelo, el fútbol femenino comenzará sus cuartos de final. El sábado a las 15 en el predio Super Manuel Corral, Unión recibirá a Defensores de la Costa. El domingo a las 16 jugarán Argentino de San Lorenzo ante ADIUR y Social Lux frente a Defensores de Armstrong, mientras que a las 20 Atlético San Jorge será local de Colón de Santa Fe.

Handball: segunda fecha en marcha

Por otro lado, handball continuará este sábado con la disputa de la segunda fecha. La programación incluye los encuentros entre Independiente y Peretz en la rama femenina desde las 15; Independiente y Peretz Negro en masculino a las 16.30; y Ministerio frente a Alianza, también en masculino, desde las 18.

Rugby: jornada completa en las uniones Santafesina y Rosarina

La Copa Santa Fe de rugby tendrá actividad este sábado en ambas uniones provinciales. Por la Unión Santafesina de Rugby se disputará una nueva fecha de la Zona Campeonato, con partidos de reserva desde las 14 y de primera división a partir de las 16. Los cruces serán Cha Roga-La Salle, CRAR-Querandí, Universitario-Santa Fe Rugby Club y Alma Juniors-CRAI. Brown de San Vicente tendrá fecha libre. En la Zona Desarrollo se jugará la quinta fecha con los encuentros Coronda-Gálvez y Sunchales-San Jorge, mientras que San Carlos quedará libre.

Por la Unión de Rugby de Rosario, la programación del sábado incluye los partidos entre Duendes y Caranchos, y Old Resian frente a Logaritmo, ambos desde las 13.45. A las 16 horas se medirán Universitario y Gimnasia y Esgrima de Pergamino, Jockey Club de Venado Tuerto ante Gimnasia y Esgrima de Rosario, y Pampas de Rufino frente a Jockey Club de Rosario.

Vóley y natación continúan la competencia

El vóley disputará este domingo la segunda fecha de la competencia femenina con actividad en distintas sedes de la provincia. En una de las zonas participarán Villa Dora, Banco Provincial y Sonder, con partidos programados a las 11, 15 y 19 respectivamente. En otra zona, Gimnasia y Esgrima de Rosario, El Tala y Náutico jugarán a las 10, 14 y 17; mientras que Normal 3, Unión de Santa Fe y Regatas de Santa Fe competirán en los mismos horarios.

En la rama masculina competirán Villa Dora, Colón y Ciudad de Venado Tuerto; Sonder, Normal 3 y Città; y Regatas Rosario, Náutico y Libertad, en una nueva jornada que dará continuidad al certamen provincial.

Por último, la natación también tendrá protagonismo este fin de semana con la segunda edición de Fesana, que se desarrollará en las instalaciones de Gimnasia y Esgrima de 4 de Enero y Juan de Garay. Más de 200 nadadores y nadadoras, representando a 14 clubes, participarán de una nueva jornada de competencia provincial.