Todo listo para una nueva jornada en el Torneo del Interior

Por la competencia que organiza la UAR, Santa Fe Rugby visitará a Universitario de Córdoba, y CRAI lo hará con Natación y Gimnasia en la provincia de Tucumán

Este sábado vuelve la acción del Torneo del Interior con las disputas de la cuarta fecha del TDI A y la tercera del TDI B, con la participación de dos de los equipos de la Unión Santafesina de Rugby en ambas divisionales. En el caso de los Tricolores, que viene cumpliendo una muy buena campaña, visitarán a Universitario en Córdoba, y los Gitanos a Natación y Gimnasia en la provincia de Tucumán.

Por la Zona 3 del Torneo del Interior A, desde las 15.30, Universitario de Córdoba buscará su primera victoria en este certamen siendo local en barrio Obrero de Santa Fe RC. La visita es líder, con 14, mientras que los estudiosos están últimos con apenas un punto. El encargado de controlar las acciones será el rosarino Damián Schneider.

Los dirigidos por Ignacio Carballo presentarán la siguiente alineación: Francisco Duranda, José Milesi, Tomás García, Guillermo Botta, Joaquín Correa, Agustín Trosero, Manuel Iturraspe, Tomás Longo, Santiago Quirelli, Lucas Fertonani, Agustín Foradini, Marcos Erbetta, Valentín Fernández, Santiago Mendicino y Bautista Bejarano. Como eventuales relevos estarán a disposición: Joaquín Alonso, Andoni Alzugaray, Manuel Cataudela, Federico Cescut, Gerónimo Paya, Pedro Berardi, Santiago Gorla y Lautaro Valentinuzzi.

En la Zona 1, Marista de Mendoza jugará con Mendoza RC con el control de Esteban Filipanics, mientras que en el parque de la Independencia, Gimnasia de Rosario lo hará con Tucumán Rugby bajo el arbitraje de Tomás Ninci de Córdoba. En cuanto a la Zona 2, Tala será local en Villa Warcalde de Curne de Chaco. El sólido líder de la Zona A (tres victorias, todas con punto bonus) recibirá a quien marcha en el fondo, sin puntos. En el mismo horario y por la misma zona, Urú Curé visitará a Estudiantes, en Paraná. Los entrerrianos son escoltas, con 11 unidades, mientras que la Lechuza va tercera, con 9.

Por la Zona 4, pero desde las 16, Jockey Club Córdoba será anfitrión de Old Resian. El Hípico es líder con 14, mientras que los rosarinos llegan últimos, con un punto. Por el mismo grupo, a las 15.30, La Tablada (5) tendrá un difícil examen ante Duendes de Rosario (segundo, con 10).

En el Torneo del Interior B

Por la tercera jornada del segundo nivel del certamen organizado por la UAR, CRAI, de floja campaña en esta competición federal, visitará a Natación y Gimnasia en la provincia de Tucumán por la zona 5 con el control del formoseño Maximiliano Busaniche. En la sección la Tortuguita, el Paraná Rowing recibirá a Cardenales de Tucumán con el arbitraje de Juan Zubieta de la URNE. En este grupo las posiciones se encuentran de este modo: Natación y Gimnasia 8, Cardenales 7, Paraná Rowing Club 4 y CRAI 1.

Por el Torneo del Interior B, Los Gitanos tendrán un duro compromiso frente a Natación y Gimnasia en Tucumán.

La escuadra conducida por Carlos Martín Matozzo formará con: Joaquín Berón, Facundo Garibay, Joaquín Lerche, Mariano Torres Jozami, Juan Martín Mufarrege, Tomás Schinner, Santiago Carreras, Pablo Ferreyra, Justo González Viescas, Genaro Giombi, Iñaki Carreras, Agustín Giménez, Máximo Torres, Mateo Fauda y Juan Cruz Moretti. Como suplentes estarán a disposición: Elio Gariboldi, Luciano Simino, Ramiro Ibañez, Carletti, Emanuel Piermarini, Juan Bautista Raffa, Tomás Funes y Franco Pierángeli.

En el Parque 9 de Julio, Tucumán LT recibirá a Sporting de Mar del Plata (Valentín Ferrero de Córdoba), y Mar del Plata Club en barrio las Canteras jugará con Universitario de San Juan (Francisco Tausch de la URBA). En la provincia de Mendoza, Liceo jugará con Huirapuca de Tucumán (el rosarino Juan Ignacio Vega), y Los Tordos lo hará con Sociedad Sportiva de Bahía Blanca (Nerea Livoni de San Luis). En los Boulevares, Palermo Bajo enfrentará a Jockey de Villa María (el santafesino Joaquín Zapata), y Universitario de Tucumán con Tigres RC (Agustín Altabe de Córdoba).