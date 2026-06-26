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La pretemporada de Unión avanza, pero el mercado juega otro partido

Mientras Leonardo Madelón moldea el Unión del Clausura, la dirigencia afronta un escenario complejo con la necesidad de vender y refuerzos que aún no aparecen

Ovación

Por Ovación

26 de junio 2026 · 15:42hs
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La pretemporada de Unión avanza, pero el mercado juega otro partido

Prensa Unión

Las canchas del predio Casa Unión muestran una imagen de rutina en la pretemporada. Trabajos físicos, ejercicios tácticos y un grupo que busca llegar en óptimas condiciones al Clausura. Sin embargo, puertas afuera, se transita un mercado complicado y con la necesidad primero de vender para luego incorporar.

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El Rojiblanco atraviesa un momento donde las salidas pisan fuerte. La transferencia de Rafael Profini a Kharkiv está prácticamente resuelta y solo resta que se oficialice. Pero el volante no sería el único en despedirse. Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco también despertaron interés y aparecen como dos activos que podrían dejar dinero en las arcas.

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En ese contexto, Leonardo Madelón intenta sostener el equilibrio. Aunque su continuidad todavía espera la firma de su nuevo contrato, la renovación del contrato parece cuestión de tiempo. Mientras tanto, el entrenador ya trabaja como si nada estuviera pendiente y sigue de cerca cada movimiento del mercado.

Leonardo Madel&oacute;n sigue atentamente el mercado de Uni&oacute;n.

Leonardo Madelón sigue atentamente el mercado de Unión.

El técnico comprende que vender forma parte de la realidad económica de Unión. Lo que no quiere es que esa necesidad termine desarmando el equipo antes de que empiece el Clausura. Su intención es que si salen jugadores importantes, también deberán llegar futbolistas capaces de mantener el nivel competitivo.

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Por ahora, ese segundo paso todavía no aparece. Más allá de los nombres que comenzaron a instalarse en las últimas semanas, ninguna negociación ingresó en una etapa decisiva. El mercado rojiblanco se mueve más por versiones que por avances concretos.

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La explicación también está en las cuentas. Unión sabe que no dispone del margen suficiente para salir a competir por incorporaciones de peso sin antes generar recursos. Por eso, la prioridad pasa por administrar los tiempos y esperar oportunidades que encajen tanto en lo deportivo como en lo económico.

Con el Mundial extendiendo el receso, en Santa Fe nadie se desespera. La experiencia indica que las operaciones más importantes suelen cocinarse sobre el final del mercado. Hasta entonces, Madelón seguirá preparando un equipo que hoy entrena con un plantel que todavía podría cambiar bastante antes del debut en el Torneo Clausura.

Unión pretemporada Leonardo Madelón
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