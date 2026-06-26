El delantero que aparece en el radar de Unión para el segundo semestre

Si bien en Unión de lo que más se habla es de las salidas, también hay gestiones por incorporaciones y apareció en carpeta un delantero

Mientras el plantel de Unión provecha el parate por el Mundial para encontrar sustento en la pretemporada para el segundo semestre, la actividad no se detiene fuera de la cancha. El mercado de pases empezó a moverse y, como suele suceder, aparecen distintos rumores.

El nombre que comenzó a instalarse ahora es el de Luciano Giménez. Desde La Plata aseguran que el delantero de Estudiantes figura entre las alternativas que siguen tanto el Tatengue como Platense para reforzar sus respectivos ataques.

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¿Unión busca otro punta?

El atacante, de 26 años, viene de una temporada con escaso protagonismo en Huracán, donde sumó siete presentaciones y no hizo goles. Entonces, en La Plata trascendió que estaría en la mira de Unión. Sin embargo, más allá de las versiones, hoy la operación parece tener más dudas que certezas.

Giménez, de último paso por Huracán, estaría en la carpeta de Unión.

Sobre todo, porque es un puesto donde Leonardo Madelón cuenta con tres variantes: Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona y Agustín Colazo. También Diego Díaz, pero se iría a Patronato. Salvo que se busque otro nombre por la salida de algunas de estas piezas.

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Por eso, el interés por Giménez se ubica, al menos por ahora, dentro del amplio abanico de nombres que comienzan a circular. El mercado recién empieza a tomar temperatura y en Unión saben que muchas negociaciones cambian de rumbo de un día para otro. De momento, el atacante de Estudiantes aparece más como una posibilidad en estudio que como una gestión avanzada.