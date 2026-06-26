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Diego Díaz dejó Unión y se convirtió en refuerzo de Patronato

Este viernes, el delantero viajó a Paraná para sumarse a Patronato. La dirigencia de Unión lo cede a préstamo

Ovación

Por Ovación

26 de junio 2026 · 12:20hs
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Diego Armando Díaz se suma al plantel de Patronato.

Prensa Unión

Diego Armando Díaz se suma al plantel de Patronato.

Luego de varios días de espera, finalmente se puede confirmar que Diego Díaz no sigue en Unión y será refuerzo de Patronato. Al punto tal que el delantero viajó este viernes a Paraná para firmar el contrato.

Diego Díaz se suma al plantel de Patronato

La salida del goleador se demoró más de la cuenta, ya que si bien existía un acuerdo entre las partes, Unión manejaba otras alternativas y por eso no terminaba de dar el ok.

Lo cierto es que Díaz se sumará en lo inmediato al plantel del Patrón, para afrontar la segunda rueda del Torneo de la Primera Nacional.

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Resta conocer los detalles del préstamo y la duración del mismo. A la vez que también existe la chance de que Enzo Roldán sea refuerzo de Patronato.

Pero para eso, el volante primero debe extender su vínculo con Unión, dado que finaliza en diciembre y si eso sucede, entonces también pasaría a préstamo a Patronato.

Unión Diego Díaz Patronato
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