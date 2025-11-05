Colapinto vibra con Interlagos: el piloto argentino que vuelve a sentirse "en casa"

Franco Colapinto se refirió al GP de Brasil que se aproxima, donde buscará sus primeros puntos en la temporada de la Fórmula 1.

El rugido de los motores ya se siente en São Paulo , y Franco Colapinto llega con una mezcla de adrenalina, nostalgia y expectativa. El Gran Premio de Brasil será mucho más que una nueva fecha del calendario: es el escenario donde el piloto argentino buscará reivindicarse tras el infortunio del año pasado y, además, podría recibir la confirmación más esperada —su continuidad en Alpine para 2026.

En un video difundido por la escudería francesa, Colapinto se subió al simulador para desmenuzar los secretos del circuito de Interlagos , una pista que definió con una frase que encendió a sus seguidores: “Es un trazado muy old school, de los que te hacen sentir cada curva.”

Interlagos, pasión y desafío

El Autódromo José Carlos Pace es sinónimo de emoción pura. Allí, el público vive cada maniobra como una final, y para Colapinto será la cita más cercana a su país, con miles de argentinos listos para alentarlo desde las tribunas.

“Brasil tiene esa energía especial, muy nuestra. Se siente el calor de la gente y el respeto por el automovilismo. Correr acá siempre es distinto”, comentó el piloto de Pilar, que debutó en la Máxima en 2024 y ahora encara la recta final de su primera temporada completa.

Tras un 2024 accidentado en Interlagos bajo la lluvia, Colapinto buscará revancha en un fin de semana que promete ser tan exigente como emocionante.