Se viene una jornada llena de actividad en la Europa League

La UEFA Europa League tendrá una jornada llena de actividad este jueves, ya que se disputarán los 18 partidos correspondientes a la cuarta fecha del segundo torneo de clubes más importante del “Viejo Continente”.
Por Ovación
Luego de las primeras tres fechas disputadas, hay tres equipos que por ahora se mantienen con puntaje ideal y comparten la primera posición. Se trata del sorprendente Midtjylland de Dinamarca, el Sporting Braga de Portugal y el Lyon de Francia. Este último equipo se salvó milagrosamente de perder la categoría en la Ligue 1 de Francia debido a sus deudas y, luego de aquella tormentosa situación, está haciendo un buen papel tanto a nivel internacional como local esta temporada.
Del cuarto al séptimo puesto también hay igualdad en puntos, ya que el Dinamo Zagreb de Croacia, el Viktoria Plzen de República Checa, el Friburgo de Alemania y el Ferencvaros de Hungría tienen siete unidades. El último equipo que estaría obteniendo la clasificación directa a los octavos de final es el Brann de Noruega, aunque todo está muy parejo y podría ser superado en esta fecha por varias escuadras.
También habrá actividad para futbolistas que juegan en la Selección argentina, como Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa) y Giovani Lo Celso (Betis), cuyos equipos están en zona de clasificación a los playoffs.
El cronograma de la fecha 4 de la Europa League (horarios de Argentina)
Jueves 6/11:
- Sturm Graz – Nottingham Forest a las 14:45
- Niza – Friburgo a las 14:45
- Dinamo Zagreb – Celta de Vigo a las 14:45
- Estrella Roja – Lille a las 14:45
- Midtjylland – Celtic a las 14:45
- Utrecht – Porto a las 14:45
- Basilea – FCSB a las 14:45
- Red Bull Salzburgo – Go Ahead a las 14:45
- Malmo – Panathinaikos a las 14:45
- Stuttgart – Feyenoord a las 17
- Betis – Lyon a las 17
- Rangers – Roma a las 17
- Ferencvaros – Ludogorets a las 17
- Viktoria Plzen – Fenerbahce a las 17
- Bologna – Brann a las 17
- Aston Villa – Maccabi Tel Aviv a las 17
- Sporting Braga – Genk a las 17
- Paok – Young Boys a las 17