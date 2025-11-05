Uno Santa Fe | Ovación | Reducido

Se confirmaron los árbitros para las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

La AFA dio a conocer los jueces para las semifinales del Reducido de la Primera Nacional, donde jugarán Morón-Madryn y Estudiantes (BA)-Estudiantes (RC).

Ovación

Por Ovación

5 de noviembre 2025 · 11:51hs
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este martes la designación de árbitros para los partidos de ida de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional, instancia que definirá quiénes pelearán por el segundo ascenso a la Liga Profesional 2025.

Los cruces se pondrán en marcha el sábado 8 de noviembre, con dos encuentros que prometen máxima tensión y estadios repletos.

Programación confirmada

Sábado 8 de noviembre

  • 19.40: Estudiantes (BA) vs Estudiantes de Río Cuarto

    Árbitro: Bruno Ami

    TV: DirecTV Sports

  • 21.10: Deportivo Morón vs Deportivo Madryn

    Árbitro: Pablo Dóvalo

    TV: TyC Sports

El formato del torneo establece que las semifinales se disputarán a ida y vuelta, con ventaja deportiva para los equipos mejor posicionados en la tabla general, que definirán la serie como locales.

En caso de igualdad en el resultado global, avanzará el conjunto con mejor ubicación al término de la fase regular, por lo que el factor localía y la gestión arbitral podrían ser determinantes en el desenlace.

