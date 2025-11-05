Uno Santa Fe | Ovación | Regional

Quedaron definidos los horarios para la jornada final del Regional

La gran final del Top 9 del Regional del Litoral entre Jockey y Duendes en Fisherton se jugará a las 18.30 del próximo sábado 8 de noviembre.

5 de noviembre 2025 · 08:51hs
Estudiantes de Paraná jugará por el tercer puesto a las 14.30 frente a GER de Rosario en Fisherton.

Se viene la gran jornada final del Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. Será el próximo sábado 8 de noviembre en las Cuatro Hectáreas del Jockey Club de Rosario en Fisherton. La gran fiesta del rugby regional cuenta con la organización de la empresa Santa Fe Producciones, que ha demostrado capacidad para la realización de este tipo de eventos deportivos.

La gran final del Top 9 entre el Jockey Club de Rosario y Duendes RC está previsto para el sábado 8 de noviembre a partir de las 18.30, bajo el arbitraje del venadense Federico Longobardi. El mismo estará acompañado por el santafesino Emilio Traverso, y el rosarino Juan Vega. El verdinegro viene de imponerse a Estudiantes de Paraná por 26 a 18, y el verdiblanco a Gimnasia y Esgrima por 26 a 18.

A las 16.30, se concretará la final de la Segunda División, en el que se medirán Universitario de Rosario con Tilcara de Paraná con el referato del santafesino Facundo Gorla, quien contará con el apoyo de Joaquín Zapata y Mateo Ciaccio. En semifinales, Tilcara se impuso a Caranchos de Rosario por 25 a 20, mientras que Universitario de Rosario doblegó a Alma Juniors de Esperanza 36 a 32.

Previamente, a las 14.30, será el turno del choque por el tercer puesto, el cual animarán Gimnasia y Esgrima de Rosario con Estudiantes de Paraná. El cotejo entre el mesana rosarino y la escuadra del parque Urquiza tendrá el control del rosarino Carlos Poggi, quien recibirá la asistencia de Agustín Suárez Silva y Tadeo Hereñú.

Todo dará comienzo en horas del mediodía. A las 12, se disputará la final de Menores de 19, entre el Jockey Club de Rosario y Atlético del Rosario. El ganador se consagrará campeón, pero además adquirirá el derecho de participar del Veco Villegas organizado por el Tucumán Rugby. El rosarino Juan Vega será el encargado de controlar dicho cotejo. En semifinales, Jockey de Rosario derrotó a Duendes por 31 a 10, y Atlético del Rosario a Estudiantes de Paraná por 63 a 21.

En el Nivel B del Regional de M19 será el turno de las semifinales. El sábado 8 de noviembre, a las 11.30, en barrio Las Delicias, Universitario de Santa Fe jugará con Gimnasia y Esgrima de Rosario con el arbitraje de Fabián Prats. Por su parte, el Paraná Rowing Club lo hará con Caranchos de Rosario a partir de las 11.30.

-Torneo Regional del Litoral

-Jornada final - sábado 8 de noviembre (Jockey de Rosario)

-18.30, Jockey Club (R) vs. Duendes (R) final Top 9

-16.30, Universitario (R) vs. Tilcara de Paraná final Segunda División

-14.30, Gimnasia y Esgrima vs. Estudiantes de Paraná, tercer puesto Top 9

-12.30, Jockey de Rosario v. Atlético del Rosario, final Regional M19

