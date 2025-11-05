Uno Santa Fe | Ovación | Superclásico

Superclásico: los árbitros que podrían dirigir el Boca-River

Facundo Tello, Nicolás Ramírez y Yael Falcón Pérez son los nombres que rondan para impartir justicia el domingo.

5 de noviembre 2025 · 12:07hs
Superclásico: los árbitros que podrían dirigir el Boca-River

A pocos días del Superclásico entre Boca y River, la expectativa no solo pasa por la preparación de los equipos y las posibles formaciones, sino también por quién será el encargado de dirigir el partido.

El “Xeneize” y el “Millonario” se medirán el domingo a las 16.30 horas en el marco de la decimoquinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional y ya hay rumores de algunos nombres que pueden ser los encargados de impartir justicia.

Según Doble Amarilla, los candidatos se reducen a tres jueces con experiencia en compromisos de alta exigencia: Facundo Tello, Nicolás Ramírez y Yael Falcón Pérez. La decisión final se conocerá este miércoles, cuando el organismo haga oficial la designación.

Tello, con experiencia mundialista y presencia habitual en partidos de máxima tensión, parte con ventaja por su recorrido internacional. Ramírez, por otro lado, fue el árbitro del último Boca-River en la Bombonera y dejó una buena imagen en la Liga Profesional. En cuanto a Falcón Pérez, se encuentra en una gran temporada y buena relación con ambos planteles, también se mantiene en la conversación.

Todo lo que estará en juego en el Superclásico

El Superclásico llega con el condimento extra de la pelea por los cupos a la Copa Libertadores 2026, en donde Boca llega mejor posicionado en la tabla anual con 56 puntos, mientras que River, tras caer ante Gimnasia y Esgrima La Plata, suma 52 y se ubica en zona de repechaje.

De esta forma, el duelo del domingo en La Bombonera a las 16.30 horas será más que especial, ya que el “Xeneize”, en caso de una victoria, ya se clasifica a la Libertadores del año próximo tras ser eliminado en este 2025 en la fase previa de la competencia internacional ante Alianza Lima.

Superclásico Boca River
