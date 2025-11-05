Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, con la guardia alta por la designación del árbitro ante Barracas Central

En Unión hay mucha expectativas por conocer quién será el árbitro del duelo ante Barracas Central, apuntado por fallos favorables. El informe.

5 de noviembre 2025 · 11:00hs
Unión, con la guardia alta por la designación del árbitro ante Barracas Central

Unión afronta una semana decisiva en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. El próximo sábado a las 21.30, el equipo de Leonardo Madelón recibirá a Barracas Central en el estadio 15 de Abril, por la fecha 15 de la Zona A, con la posibilidad concreta de asegurar su clasificación a los playoffs e incluso de terminar entre los cuatro primeros, lo que le permitiría iniciar la serie de octavos de final como local.

El árbitro acapara todas las miradas en Unión

Sin embargo, más allá de lo futbolístico, el foco de atención en Santa Fe pasa también por otro tema: la expectativa por la designación del árbitro del encuentro, en medio de la polémica que rodea a los partidos del conjunto de Parque Patricios.

En los últimos torneos, Barracas Central —club identificado con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia— fue protagonista de reiteradas controversias arbitrales. Esa tendencia ha generado suspicacias y preocupación en varios equipos del fútbol argentino, y Unión no es la excepción.

A diferencia de lo habitual, donde las designaciones se conocen los días martes, en esta ocasión habrá que esperar hasta el jueves, ya que AFA postergó el anuncio en función del desempeño del juez Nicolás Ramírez, quien aparece como uno de los candidatos a dirigir el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Durante las últimas horas, circularon versiones que apuntaban a Pablo Dóvalo como posible árbitro para el encuentro en Santa Fe, lo que encendió la alarma en el entorno tatengue, dado que es uno de los jueces más cuestionados por su supuesto favoritismo hacia Barracas. Finalmente, Dóvalo fue designado para dirigir la semifinal del Reducido entre Deportivo Morón y Deportivo Madryn, por lo que su nombre quedó descartado para este compromiso.

Qué piensa Madelón del duelo ante Barracas Central

En ese contexto, Leonardo Madelón intentó mantener la calma y transmitir un mensaje de serenidad al plantel. En diálogo con RTS Medios, el entrenador tatengue expresó: “Tenemos que enfocarnos en lo que sabemos hacer: jugar al fútbol. Sumar también es importante. Lo esencial es mantener la tranquilidad y seguir creciendo”.

Y agregó con claridad, en referencia al rival del sábado: “No hay que llenarse de pensamientos raros ante Barracas Central”.

Unión llega a esta instancia con un buen presente futbolístico y anímico, después de una sólida campaña que le permitió alejarse del descenso y posicionarse entre los mejores del torneo. Barracas Central, por su parte, también tiene mucho en juego: busca avanzar a los octavos de final y, además, mantener viva la ilusión de clasificarse a la Copa Sudamericana 2026.

El sábado, en el 15 de Abril, se cruzarán dos equipos con objetivos distintos pero urgencias similares. Mientras tanto, en Santa Fe se sigue con atención cada movimiento del Comité Arbitral, con la esperanza de que la pelota —y no las polémicas— sea la única protagonista.

