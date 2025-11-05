Franco Colapinto, local en Interlagos: los argentinos preparan su "banderazo"

Los fanáticos argentinos preparan un banderazo de apoyo a Franco Colapinto, quien con su Alpine será "local" en Interlagos en la Fórmula 1.

La pasión argentina volverá a hacerse sentir este fin de semana en Brasil. En la previa del Gran Premio de Interlagos, los fanáticos de Franco Colapinto organizan un banderazo para acompañar al piloto nacional que continúa escribiendo su historia en la Fórmula 1.

El evento, denominado “Banderazo x Colapinto | Interlagos 2025” , se desarrollará en las inmediaciones del circuito paulista, en un clima de fiesta y orgullo celeste y blanco. La consigna es clara: celebrar, agradecer y apoyar a Franco, sin perder los valores que identifican a los hinchas argentinos en todo el mundo.

“Nos volvemos a encontrar para celebrar lo que más nos une: el orgullo de ver a Franco Colapinto en la Fórmula 1. Este banderazo no es solo una muestra de aliento, es una manera de agradecerle todo lo que nos hace sentir”, señala la convocatoria difundida en redes sociales.

El punto de encuentro ya fue definido y difundido a través de las redes: maps.app.goo.gl/QfwJmGXDPB9d5k7Z6. Allí se reunirán tanto los fanáticos que viajaron desde la Argentina como los compatriotas que viven en Brasil, unidos por el mismo sentimiento: ver flamear la bandera nacional en el corazón del automovilismo mundial.

En la convocatoria se remarcan valores de respeto, alegría y responsabilidad.

Entre las recomendaciones principales se destaca:

No entonar cánticos futboleros ni alusivos a Brasil.

Evitar camisetas de clubes.

Identificar a los voluntarios con listón rosa, dispuestos a ayudar en la organización.

Llevar bolsas para limpiar el lugar al finalizar.

Portar banderas argentinas o remeras alusivas al automovilismo.

El espíritu del encuentro será el mismo que caracteriza a esta comunidad de fanáticos que sigue a Colapinto por el mundo: orgullo, pasión y respeto. En un año inolvidable para el piloto de Pilar, cada presentación en la Fórmula 1 se vive como un logro colectivo, un motivo de unión nacional.