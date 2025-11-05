Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón, de frente en Unión: "No hay que llenarse de pensamientos raros ante Barracas Central"

Leo Madelón se refirió al cotejo que se viene ante Barracas Central, equipo de Claudio Tapia, presidente de AFA. "Será duro, pero estamos bien", tiró.

Ovación

Por Ovación

5 de noviembre 2025 · 09:42hs
En el tramo final del Torneo Clausura, Unión atraviesa uno de los momentos más sólidos de su campaña. Con la permanencia asegurada y la ilusión de meterse entre los ocho mejores, el equipo de Leonardo Madelón disfruta el cierre del año con la tranquilidad de haber recuperado su identidad.

La mirada retrospectiva de Leo Madelón en Unión

“Estamos en la última etapa del torneo y tenemos que vivirlo de manera positiva. No hay alternativa”, expresó Madelón, convencido del camino recorrido. “Cuando asumimos, estábamos complicados con los de abajo, pero sumamos muchos puntos. Hoy hay alivio por haber sostenido la categoría y expectativa por jugar los playoffs. Es una linda mezcla”, destacó el DT en diálogo con RTS Medios.

El entrenador recordó cómo fue el inicio de su nuevo ciclo: “Había que trabajar en todo: en lo anímico, en lo físico y en lo futbolístico. Los chicos estaban golpeados y había que devolverles confianza. Entrenamos mucho, fue un trabajo en silencio, con los profes, que hicieron un laburo enorme. La clave fue que ellos mismos volvieran a creer en lo que podían hacer”.

Madelón y el riesgo de su vuelta a Unión

Consultado sobre si en algún momento sintió que ponía en riesgo su condición de ídolo, el DT fue claro: “Nunca pasó por mi cabeza. Este es un proceso nuevo, un desafío distinto. Vine a levantar algo que no estaba bien y lo estamos logrando. El equipo crece, el grupo está fuerte y eso me pone muy contento. Me siento a gusto en el club y disfruto de este momento”.

Y dejó una frase que lo pinta de cuerpo entero: “La semana es de los entrenadores y el domingo es de los jugadores. Hay que liberarlos, darles una idea de juego y respaldarlos. No hay tanto misterio: trabajo, confianza y simpleza”.

Sobre el cierre de la fase regular, el técnico tatengue pidió serenidad: “Hay que jugar al fútbol, no llenarse de pensamientos raros. Barracas y Belgrano serán rivales duros, pero estamos bien. A veces no se trata solo de ganar siempre: sumar también vale y mucho. Este grupo lo entiende y eso me deja tranquilo”.

