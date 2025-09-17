Colón apuesta al talento de Hans Feder Ponce para la Liga Argentina

Colón sigue sumando piezas para la próxima edición de la Liga Argentina y en las últimas horas cerró al alero Hans Feder Ponce

Colón sigue sumando piezas a su estructura de cara a la próxima edición de la Liga Argentina de Básquet y en las últimas horas cerró una nueva incorporación para el juego exterior: el alero Hans Feder Ponce ,

Aunque nació en España (5 de junio de 1999), Feder Ponce creció en Paraná, donde dio sus primeros pasos y se formó como jugador. Su desarrollo lo llevó a recorrer distintas instituciones del país, lo que le permitió consolidarse como un jugador argentino más, con identidad de competencia local.

Colón se potencia para la Liga Argentina

Su última experiencia fue en Centenario de Venado Tuerto, donde mostró solidez y regularidad. En la pasada temporada, promedió 9 puntos y 2 rebotes por partido, números que respaldan su llegada a Colón y reflejan su capacidad para aportar tanto en ofensiva como en defensa.

Además, su currículum incluye pasos por equipos como Rosario Basket, San Isidro de San Francisco, Oberá Tenis Club, y Central Olímpico de Ceres, lo que le otorga un recorrido importante dentro del básquet de ascenso argentino.