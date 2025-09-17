Belgrano le ganó a Newell's y se metió en semifinales de la Copa Argentina

Belgrano arrancó perdiendo, pero logró dar vuelta el resultado y vencer 3-1 a Newell's. De esta manera, el Pirata se metió en semifinales de la Copa Argentina

Belgrano mostró un buen desempeño futbolístico en San Luis y venció por 3 a 1 a Newell’s para meterse por primera vez en su historia en las semifinales de la Copa Argentina.

Con un doblete de Franco Jara a los 27 minutos del primer tiempo y a los 32 del segundo, y otro tanto de Lisandro López, a los 6 del complemento, el “Pirata” fue superior en todo el partido disputado en el estadio Único La Pedrera y ahora se medirá con Argentinos Juniors.

Newell´s se había puesto en ventaja por intermedio de Carlos González Espínola. El equipo rosarino pegó primero, apenas a los nueve minutos, con un gol del paraguayo González Espínola, quien definió con precisión tras una asistencia de Darío Benedetto, quien participó en su segundo partido como titular con la "Lepra".

Sin embargo, la ventaja duró poco: Belgrano se reorganizó, equilibró el juego y encontró la igualdad pasado el minuto veinte gracias a Jara, que abrió el marcador para el equipo cordobés con una volea de tijera que superó al arquero Juan Espínola.

En el segundo tiempo, Belgrano mostró superioridad en todos los aspectos del juego. Espínola tuvo una reacción destacable ante un tiro a quemarropa, pero no pudo controlar el rebote, que "Licha" López aprovechó para poner el 2-1 a favor del Pirata.

El equipo cordobés siguió manejando el ritmo del encuentro y selló la victoria a nueve minutos del final con una notable jugada colectiva que terminó nuevamente con Jara definiendo dentro del área para el 3-1 definitivo.

Con este resultado, Belgrano se aseguró un lugar en las semifinales de la Copa Argentina 2025, donde se enfrentará a Argentinos Juniors, buscando un pasaje a la final del torneo.