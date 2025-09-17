Medero: "No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad"

Luis Medero, integrante de la agrupación Sangre de Campeones que tiene como referente a Ricardo Luciani, dio detalles de la reunión con los jugadores de Colón

Luego de la reunión que se llevó a cabo este miércoles entre la dirigencia, referentes del plantel y distintas agrupaciones, uno de los que alzó la voz fue Luis Medero , exjugador e integrante de la agrupación Sangre de Campeones . Con un tono cargado de sinceridad y sentimiento, habló sobre el duro presente futbolístico de Colón .

“ Te genera tristeza este momento . Me pone muy mal después de haber pasado momentos muy lindos con esta camiseta. Llegar a este punto y ver lo que está pasando es muy doloroso. Ni hablar de estar en esta categoría y, encima, c on la posibilidad latente de descender ... eso es lo que más asusta”, reconoció Medero con crudeza.

"No es momento para tibios en Colón"

Sobre el tenor del encuentro con el plantel, Medero destacó el ida y vuelta como positivo. “Hablamos el mismo idioma con todos. Fue darles mi visión, nada más. Un intercambio para tratar de generar alguna reacción. Los jugadores son conscientes de lo que está pasando y sentir el respaldo de todos creo que también es valioso”.

Colón salida 3 Medero habló con los jugadores de Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Y agregó con firmeza: “No es fácil estar en Colón. Es un club grande y popular y no es para cualquiera. Acá hay que contar con jerarquía, personalidad. Hay gloria, sí, pero también hay momentos malos y hay que bancárselos con los huevos bien puestos”.

El rol de los referentes y el apoyo de la gente

Para Gardelito, uno de los caminos para salir de esta situación es que los líderes del plantel tomen la posta. “Se sale de esto haciendo hincapié en los más grandes, que son los que ya vivieron situaciones así y pueden aportar calma. No hay que enloquecerse. Hay que pensar bien en lo que hay que hacer y enfocarse en eso. Los encargados de revertir esto son los jugadores”.

También fue claro respecto a lo que se espera de los líderes: “A los más grandes se les pide un poco más, porque tienen más espalda, más experiencia. Pero también está claro que no es un buen momento para nadie. Lo saben, lo manifestaron, y estoy seguro de que lo van a revertir”.

Medero aprovechó además para respaldar públicamente al entrenador Ezequiel Medrán, a quien vio firme pese al contexto. “Lo vi bien. Es un buen técnico y tiene mucha confianza en poder dar vuelta esta situación. Cree en su grupo y eso es importante”.

Colón ya tiene árbitro definido para el duelo crucial ante Morón

Por último, hizo un llamado a la gente de Colón: “Los hinchas tienen que ir a la cancha para alentar, para empujar. El momento es difícil, pero se necesita estar unidos. El equipo necesita sentir que no está solo. Acá no sobra nadie”.