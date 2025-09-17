Uno Santa Fe | Unión | Unión

La increíble metamorfosis que experimentó Unión de la mano de Madelón

En poco tiempo, Unión logró revertir una estadística negativa que lo había perseguido durante todo el Torneo Apertura

Ovación

Por Ovación

17 de septiembre 2025 · 12:26hs
Unión pasó de ser el equipo que menos goles convirtió en su zona a ser en este Torneo Clausura el más goleador.

Prensa Unión

Unión pasó de ser el equipo que menos goles convirtió en su zona a ser en este Torneo Clausura el más goleador.

Las cosas en Unión cambiaron y para bien. Los números están a la vista, el Tate es líder en la Zona A con 15 puntos, contrastando con lo hecho en el Torneo Apertura, en donde finalizó en la última posición.

Unión es el equipo más efectivo de la Zona A

Pero además de ese dato concreto, existe uno más que es realmente sorprendente y que provocó una metamorfosis que derivó en una mejora sustancial.

Y el mismo tiene que ver con la efectividad que venía mostrando el Tate en el primer semestre, comparada con la que alcanzó en estas ochos fechas.

La realidad indica que en el Torneo Apertura, Unión apenas convirtió 11 goles en 16 partidos, siendo el equipo que menos goles anotó en la Zona A.

LEER MÁS: Madelón, mesurado en Unión: "No quiero que nadie se agrande ni adentro ni afuera"

Mientras que en el actual Torneo Clausura, el Tate lleva convertidos 13 goles y es precisamente el equipo más goleador de la Zona A.

Así las cosas, Unión pasó de ser el equipo menos efectivo en cantidad de goles convertidos, a ser el más contundente , pero también, con la mejor diferencia de gol.

Y es que el elenco rojiblanco además de ser el que más puntos sumó con Barracas Central, aventaja al Guapo en diferencia de gol, ya que tiene +7.

Unión Madelón equipo
Noticias relacionadas
madelon: no deseo que colon este muy mal, es un clasico que nos potencia

Madelón: "No deseo que Colón esté muy mal, es un clásico que nos potencia"

el gran dilema de union para defender la punta ante independiente rivadavia

El gran dilema de Unión para defender la punta ante Independiente Rivadavia

independiente rivadavia, con cambios de berti para visitar a union

Independiente Rivadavia, con cambios de Berti para visitar a Unión

festejos de gimnasia, union a y union b en el oficial prefederal

Festejos de Gimnasia, Unión A y Unión B en el Oficial Prefederal

Lo último

Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: Están dolidos, pero firmes en salir de esto

Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: "Están dolidos, pero firmes en salir de esto"

Medero: No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad

Medero: "No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad"

Intervención integral de bulevar Raúl Tacca: así será la obra que transformará el acceso al Card en Santa Fe

Intervención integral de bulevar Raúl Tacca: así será la obra que transformará el acceso al Card en Santa Fe

Último Momento
Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: Están dolidos, pero firmes en salir de esto

Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: "Están dolidos, pero firmes en salir de esto"

Medero: No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad

Medero: "No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad"

Intervención integral de bulevar Raúl Tacca: así será la obra que transformará el acceso al Card en Santa Fe

Intervención integral de bulevar Raúl Tacca: así será la obra que transformará el acceso al Card en Santa Fe

Reunión con los jugadores de Colón: no hay deudas y rechazaron un premio extra por ganarle a Morón

Reunión con los jugadores de Colón: no hay deudas y rechazaron un premio extra por ganarle a Morón

Juego clandestino en Santa Fe: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad

Juego clandestino en Santa Fe: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

Ovación
Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: Están dolidos, pero firmes en salir de esto

Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: "Están dolidos, pero firmes en salir de esto"

Medero: No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad

Medero: "No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad"

La increíble metamorfosis que experimentó Unión de la mano de Madelón

La increíble metamorfosis que experimentó Unión de la mano de Madelón

Madelón: No deseo que Colón esté muy mal, es un clásico que nos potencia

Madelón: "No deseo que Colón esté muy mal, es un clásico que nos potencia"

Juego clandestino en Santa Fe: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad

Juego clandestino en Santa Fe: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit