La increíble metamorfosis que experimentó Unión de la mano de Madelón

En poco tiempo, Unión logró revertir una estadística negativa que lo había perseguido durante todo el Torneo Apertura

Unión pasó de ser el equipo que menos goles convirtió en su zona a ser en este Torneo Clausura el más goleador.

Las cosas en Unión cambiaron y para bien. Los números están a la vista, el Tate es líder en la Zona A con 15 puntos, contrastando con lo hecho en el Torneo Apertura, en donde finalizó en la última posición.

Pero además de ese dato concreto , existe uno más que es realmente sorprendente y que provocó una metamorfosis que derivó en una mejora sustancial.

Y el mismo tiene que ver con la efectividad que venía mostrando el Tate en el primer semestre, comparada con la que alcanzó en estas ochos fechas.

La realidad indica que en el Torneo Apertura, Unión apenas convirtió 11 goles en 16 partidos, siendo el equipo que menos goles anotó en la Zona A.

LEER MÁS: Madelón, mesurado en Unión: "No quiero que nadie se agrande ni adentro ni afuera"

Mientras que en el actual Torneo Clausura, el Tate lleva convertidos 13 goles y es precisamente el equipo más goleador de la Zona A.

Así las cosas, Unión pasó de ser el equipo menos efectivo en cantidad de goles convertidos, a ser el más contundente , pero también, con la mejor diferencia de gol.

Y es que el elenco rojiblanco además de ser el que más puntos sumó con Barracas Central, aventaja al Guapo en diferencia de gol, ya que tiene +7.