En la previa del Gran Premio de Bakú en Azerbaiyán, el piloto argentino Franco Colapinto recordó la primera y única vez que sumó puntos en la Fórmula 1.
Franco Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú
En la descripción de su publicación de Instagram, el automovilista pilarense manifestó: “Un año de mi primera Q3 y mis primeros puntos. Un recuerdo muy muy especial en mi segunda carrera en F1”.
Colapinto se ilusiona con la carrera de F1 en Azerbaiyán
“Volvemos a Bakú este finde por más. Vamos Alpine Team ”, cerro su escrito el corredor argentino junto a dos emoticones de bíceps.
“Volvemos a Bakú este finde por más. Vamos Alpine Team”, cerro su escrito el corredor argentino junto a dos emoticones de bíceps.