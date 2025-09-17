Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú

En la previa del Gran Premio de Bakú en Azerbaiyán, el piloto argentino Franco Colapinto recordó la primera y única vez que sumó puntos en la Fórmula 1

17 de septiembre 2025 · 19:45hs
Franco Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú

En la previa del Gran Premio de Bakú en Azerbaiyán, el piloto argentino Franco Colapinto recordó la primera y única vez que sumó puntos en la Fórmula 1.

En la descripción de su publicación de Instagram, el automovilista pilarense manifestó: “Un año de mi primera Q3 y mis primeros puntos. Un recuerdo muy muy especial en mi segunda carrera en F1”.

Colapinto se ilusiona con la carrera de F1 en Azerbaiyán

Volvemos a Bakú este finde por más. Vamos Alpine Team ”, cerro su escrito el corredor argentino junto a dos emoticones de bíceps.

Embed

En la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, El piloto argentino Franco Colapinto recordó la primera y única vez que sumó puntos en la Fórmula 1.

En la descripción de su publicación de Instagram, el automovilista pilarense manifestó: “Un año de mi primera Q3 y mis primeros puntos. Un recuerdo muy muy especial en mi segunda carrera en F1”.

“Volvemos a Bakú este finde por más. Vamos Alpine Team”, cerro su escrito el corredor argentino junto a dos emoticones de bíceps.

Franco Colapinto Bakú Azerbaiyán
Noticias relacionadas
san lorenzo en crisis: el vice de la asamblea dijo que no habra elecciones en 30 dias

San Lorenzo en crisis: el vice de la Asamblea dijo que "no habrá elecciones en 30 días"

russo le marco la cancha a palacios en boca tras su enojo: no puede volver a pasar

Russo le marcó la cancha a Palacios en Boca tras su enojo: "No puede volver a pasar"

colon apuesta al talento de hans feder ponce para la liga argentina

Colón apuesta al talento de Hans Feder Ponce para la Liga Argentina

union confirmo un amistoso ante sportivo suardi con miras a la liga nacional

Unión confirmó un amistoso ante Sportivo Suardi con miras a la Liga Nacional

Lo último

Volvieron los mosquitos a Santa Fe: especialistas advirtieron las causas y destacaron que no hay presencia de Aedes Aegypti

Volvieron los mosquitos a Santa Fe: especialistas advirtieron las causas y destacaron que no hay presencia de Aedes Aegypti

Preocupación en entidades santafesinas por la falta de promulgación de la ley de emergencia en discapacidad

Preocupación en entidades santafesinas por la falta de promulgación de la ley de emergencia en discapacidad

Franco Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú

Franco Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú

Último Momento
Volvieron los mosquitos a Santa Fe: especialistas advirtieron las causas y destacaron que no hay presencia de Aedes Aegypti

Volvieron los mosquitos a Santa Fe: especialistas advirtieron las causas y destacaron que no hay presencia de Aedes Aegypti

Preocupación en entidades santafesinas por la falta de promulgación de la ley de emergencia en discapacidad

Preocupación en entidades santafesinas por la falta de promulgación de la ley de emergencia en discapacidad

Franco Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú

Franco Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú

El dólar perforó por primera vez el techo de banda y forzó la intervención del Banco Central

El dólar perforó por primera vez el techo de banda y forzó la intervención del Banco Central

San Lorenzo en crisis: el vice de la Asamblea dijo que no habrá elecciones en 30 días

San Lorenzo en crisis: el vice de la Asamblea dijo que "no habrá elecciones en 30 días"

Ovación
Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: Están dolidos, pero firmes en salir de esto

Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: "Están dolidos, pero firmes en salir de esto"

Medero: No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad

Medero: "No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad"

El mensaje de Trod y Carrion en Colón: Hay que sumar para zafar de esta situación engorrosa

El mensaje de Trod y Carrion en Colón: "Hay que sumar para zafar de esta situación engorrosa"

La increíble metamorfosis que experimentó Unión de la mano de Madelón

La increíble metamorfosis que experimentó Unión de la mano de Madelón

Madelón: No deseo que Colón esté muy mal, es un clásico que nos potencia

Madelón: "No deseo que Colón esté muy mal, es un clásico que nos potencia"

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit