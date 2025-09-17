Franco Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú

En la previa del Gran Premio de Bakú en Azerbaiyán, el piloto argentino Franco Colapinto recordó la primera y única vez que sumó puntos en la Fórmula 1

En la previa del Gran Premio de Bakú en Azerbaiyán , el piloto argentino Franco Colapinto recordó la primera y única vez que sumó puntos en la Fórmula 1 .

En la descripción de su publicación de Instagram, el automovilista pilarense manifestó: “Un año de mi primera Q3 y mis primeros puntos. Un recuerdo muy muy especial en mi segunda carrera en F1”.

Colapinto se ilusiona con la carrera de F1 en Azerbaiyán

“Volvemos a Bakú este finde por más. Vamos Alpine Team ”, cerro su escrito el corredor argentino junto a dos emoticones de bíceps.

