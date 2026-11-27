A todo o nada, este viernes desde las 21, Colón visitará a Deportivo Morón obligado a ganar para seguir con vida en el Reducido y avanzar a las semifinales.
Colón visita a Deportivo Morón con la obligación de ganar para avanzar en el Reducido
El único resultado que le sirve al Sabalero es el triunfo. El encuentro arranca a las 21 e Iván Delfino mantiene un interrogante en la formación titular
Por Ovación
Colón mantiene un interrogante
Teniendo en cuenta el empate en el cotejo de ida, el elenco rojinegro debe vencer al Gallo, ya que el conjunto local cuenta con ventaja deportiva y le alcanza con un empate.
Respecto a la formación titular, el entrenador Iván Delfino mantiene un interrogante, dado que existe la chance de ratificar la formación del partido anterior, aunque en los ensayos futbolísticos incluyó a Leandro Garate y a Franco García.
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Así las cosas, el único interrogante pasa por saber si modifica el esquema, jugando con dos centrodelanteros o si le da la chance a García por el carril derecho.
Está claro que la duda se mantendrá hasta minutos antes de que arranque el encuentro. Más allá de que Colón no puede especular y debe salir a buscar el partido.
Probables formaciones
Deportivo Morón: Julio Salvá; Emanuel Iñiguez, Braian Salvareschi, Emilio Lazza, Joaquín Livera; Gonzalo Berterame, Santiago Kubiszyn, Mauro Burruchaga, Mariano Bíttolo; Mateo Levato, Franco Fagundez. DT: Walter Otta.
Colón: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Federico Lértora, Agustín Toledo; Darío Sarmiento/Franco García/Leandro Garate, Ignacio Lago, Julián Marcioni; Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.
Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Estadio: Nuevo Francisco Urbano.
Hora: 21.
TV: LPF Play.