El único resultado que le sirve al Sabalero es el triunfo. El encuentro arranca a las 21 e Iván Delfino mantiene un interrogante en la formación titular

A todo o nada, este viernes desde las 21, Colón visitará a Deportivo Morón obligado a ganar para seguir con vida en el Reducido y avanzar a las semifinales.

Teniendo en cuenta el empate en el cotejo de ida , el elenco rojinegro debe vencer al Gallo, ya que el conjunto local cuenta con ventaja deportiva y le alcanza con un empate.

Respecto a la formación titular, el entrenador Iván Delfino mantiene un interrogante, dado que existe la chance de ratificar la formación del partido anterior, aunque en los ensayos futbolísticos incluyó a Leandro Garate y a Franco García.

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Así las cosas, el único interrogante pasa por saber si modifica el esquema, jugando con dos centrodelanteros o si le da la chance a García por el carril derecho.

Está claro que la duda se mantendrá hasta minutos antes de que arranque el encuentro. Más allá de que Colón no puede especular y debe salir a buscar el partido.

Probables formaciones

Deportivo Morón: Julio Salvá; Emanuel Iñiguez, Braian Salvareschi, Emilio Lazza, Joaquín Livera; Gonzalo Berterame, Santiago Kubiszyn, Mauro Burruchaga, Mariano Bíttolo; Mateo Levato, Franco Fagundez. DT: Walter Otta.

Colón: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Federico Lértora, Agustín Toledo; Darío Sarmiento/Franco García/Leandro Garate, Ignacio Lago, Julián Marcioni; Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Nuevo Francisco Urbano.

Hora: 21.

TV: LPF Play.