Hinchas sabaleros se acercaron al predio 4 de junio para colgar un trapo antes del partido que Colón jugará ante Deportivo Morón

La bandera en apoyo al plantel de Colón que apareció en el predio 4 de junio.

Colón a está a horas de jugar un partido determinante contra Deportivo Morón. Si el Sabalero gana seguirá avanzando y alimentando el sueño de volver a Primera División.

En consecuencia, no hay margen de error y por ese motivo, los hinchas así se lo hicieron saber al plantel, cuando este jueves se acercaron al predio 4 de junio para colgar una bandera.

El trapo que exhibieron los simpatizantes reza lo siguiente "Por la historia de Colón, por los que ya no están, ganen!!!", expresando la importancia del encuentro ante el Gallo.

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Pero a la vez, buscando reafirmar el sentido de pertenencia y haciendo alusión a los hinchas que ya no están, apelando sin dudas a la emocionalidad.

Luego del mediodía, el plantel emprendió el viaje con destino a Buenos Aires para quedar concentrado a la espera del choque con Deportivo Morón que se disputará este viernes desde las 21.