Colón está más cerca de la Liga Argentina de básquet

Más adelante expresó que “tenemos que fortalecernos desde las bases y tratando de no cometer los mismos errores del pasado, nuestra escuela es Villa Dora en el vóley, Adrián Ramseyer nos está dando una mano. O el modelo Macabi 1986, yo siempre lo cuento porque me tocó integrarlo, un proyecto sustentable donde se nutrió primero con jugadores de afuera, pero después se hizo fuerte y salió muchas veces campeón. Queríamos ser prudentes en la información, en 20 días presentaremos una carpeta para presentar el proyecto con una puesta en valor”.

Carta.jpg La carta enviada por Colón en la AdC para jugar la Liga Argentina de Básquet.

Respecto a apellidos importantes que están en danza, Fertonani no dudó en afirmar que “desde Nocioni hasta un montón de gente que se puso a disposición, estén o no en el proyecto. Yo hablé con Fabio Demti y la semana que viene estará en Santa Fe. Está unido a un equipo en Paraguay, no lo llamaron aún. Después tenemos que cerrar con él. Desde el lugar que sea tuvo una predisposición muy buena. Yo tengo la foto cuando Colón jugaba contra los grandes equipos. Quien no se puso a jugar al básquet viendo a Carlucho (Verga). Mucha gente que estuvo el año pasado y que hizo ese duelo queremos que estén con nosotros. Que tengan la revancha y puedan jugar en el básquet de Colón”.

En otro tramo de la charla añadió que “el desafío es que vuelva el básquet a Colón, que tengamos un Clásico, me imagino en la platea a Delfino y en otra a Nocioni. Santa Fe con todas las estrellas que no tienen el reconocimiento, hay que llamarlos y hacerlos parte del proyecto”.

En la parte final acotó que “yo estuve hablando mucho con Sergio Guerrero de la AdC, un contacto con Pelussi, este proceso lo inició Vignatti y habló con Borro. A partir de ahora viene lo operativo con la presentación de la carpeta. Sabemos que hay varias carpetas, olemos que a la CABB le interesa el proyecto, hay equipos que pueden caerse. De acuerdo a lo hablado con Guerrero el torneo comenzaría en febrero y se jugaría en mini burbujas. Vamos a agotar todas las gestiones para jugar en el Roque Otrino y generar esa pertenencia, con las reformas que sean necesarias”.

