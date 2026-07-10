El jugador que Colón busca transferir al exterior para obtener un cupo más

Con el mercado de la Primera Nacional ya cerrado, Colón busca transferir o prestar un jugador al exterior para tener un cupo más

El cierre del libro de pases de la Primera Nacional dejó una sensación agridulce en Colón . La dirigencia logró incorporar tres de los cuatro refuerzos permitidos, pero no pudo concretar la llegada del volante ofensivo que Ezequiel Medrán consideraba una prioridad para completar el plantel.

La negociación por Jeremías Lucco se diluyó en las últimas horas del mercado y el entrenador deberá, por ahora, seguir esperando. Aunque la posibilidad de incorporar un futbolista más todavía no está descartada.

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Colón no se resigna en busca de otro cupo

Como ya informó UNO Santa Fe, el reglamento ofrece una última ventana: para habilitar un nuevo cupo, el club debe concretar la transferencia o el préstamo de un jugador hacia un equipo de Primera División o del exterior que haya jugado el 25% de los partidos. Por eso, por ejemplo, no corre con Jorge Sanguina, cedido a Cerro Largo. En ese escenario hay un nombre que empezó a tomar fuerza.

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Se trataría de Facundo Castet. El lateral izquierdo aparece como el principal apuntado para dejar el plantel y existen conversaciones con Cusco de Perú. La posibilidad no es casual. En el cuerpo técnico entienden que una salida al extranjero resolvería dos cuestiones al mismo tiempo: permitiría descomprimir un puesto con varias alternativas y, al mismo tiempo, abriría el cupo que necesita Colón para volver al mercado en busca del futbolista que todavía le falta.

Castet, sin lugar en Colón.

En ese contexto también surgió la versión de un supuesto interés de Temperley. Sin embargo, esa opción perdió fuerza rápidamente. Una cesión a otro club de la Primera Nacional no le generaría ningún beneficio reglamentario al Sabalero, ya que no habilitaría una nueva incorporación y únicamente reduciría el número de jugadores en una posición donde hoy existe competencia.

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Mientras tanto, la dirigencia también evalúa otros movimientos internos. Algunos juveniles con contrato profesional que fueron bajados a cuarta división para no ocupar lugar en la Reserva podrían convertirse en piezas de negociación si aparece alguna propuesta conveniente. Por ahora, todas las miradas apuntan a Castet. Si las conversaciones con Cusco FC prosperan, Colón volverá a tener la posibilidad de salir al mercado para buscar ese volante ofensivo que Medrán no pudo incorporar antes del cierre del libro de pases.