Colón visita a Sportivo Suardi en busca de una reacción positiva en la Liga Argentina

Ovación

Por Ovación

11 de febrero 2026 · 14:26hs
En un contexto complejo fuera de la cancha, Colón intentará reencontrarse con el triunfo cuando visite este miércoles a Sportivo Suardi, desde las 22, en una nueva presentación por la Liga Argentina de Básquet.

El Sabalero llega a este compromiso atravesado por un reclamo por deudas, situación que no hace más que aumentar la necesidad de una respuesta deportiva. El sábado la dirigencia pagó uno de los meses atrasados, con el compromiso de poner todo al día este jueves.

En su última presentación, el equipo rojinegro sufrió una dura derrota como local ante Estudiantes de Tucumán por 85 a 66, resultado que profundizó un presente irregular. Del otro lado estará Sportivo Suardi, que tampoco atraviesa su mejor momento. El conjunto santafesino viene de caer como visitante frente a San Isidro por 90 a 74 y buscará hacerse fuerte en su estadio para volver a la senda del triunfo.

Colón, con la necesidad de ganar

En cuanto a la tabla de posiciones de la Conferencia Norte, Sportivo Suardi se ubica en el puesto 12 con un récord de 8 triunfos y 11 derrotas en 19 partidos disputados. Colón, por su parte, aparece en la 16ª colocación, con una marca de 6-13 también en 19 encuentros, números que reflejan la paridad y la urgencia de ambos equipos.

Con necesidades compartidas pero realidades distintas, Colón saldrá al parquet con la obligación de mostrar una reacción positiva, intentar dejar atrás los problemas extradeportivos y empezar a cambiar el rumbo en una Liga Argentina que no da margen para errores.

