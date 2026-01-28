Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe-Coronda

Comienza la llegada de los nadadores de la Santa Fe-Coronda

Los protagonistas de la maratón Santa Fe-Coronda arribarán este jueves, y el viernes 30 habrá un sprint en la laguna Setúbal de la ciudad de Santa Fe.

28 de enero 2026 · 09:03hs
La laguna Setúbal será escenario de un sprint demostración de los nadadores.

Tras haberse concretado el lanzamiento en la ciudad de Coronda, la semana del maratón tendrá su continuidad este jueves 29 con la llegada de los nadadores. La tradicional competencia, conocida como “la más linda del mundo”, contará con los mejores nadadores del mundo que representarán a Argentina, Venezuela, Colombia, Brasil, Italia, Ecuador, Francia y España.

Santa Fe tendrá un sprint el viernes 30

Con el inicio de la semana de la 48.ª edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda, desde la Organización dieron a conocer el cronograma oficial de actividades que se desarrollarán desde el jueves 29 de enero hasta el domingo 1° de febrero, día de la competencia.

“La maratón más linda del mundo” comenzará a vivirse desde el jueves 29, con la llegada de los nadadores, quienes se alojarán en el Hotel UNL-ATE. En horas de la siesta partirán rumbo a la ciudad de Coronda, previamente realizarán una visita a Sauce Viejo. A las 17 horas está prevista la llegada a la Estación de Servicio Shell de Coronda, desde donde partirán en la tradicional caravana por las calles de la Capital Nacional de la Frutilla rumbo a la costanera

A las 18 horas, los competidores se concentrarán en la Biblioteca Popular, y a las 18:15 horas se realizará el sprint demostrativo en un circuito boyado de 800 metros. La jornada finalizará con la presentación oficial de los nadadores en la costanera de la ciudad cabecera del departamento San Jerónimo.

El viernes 30, a media mañana, los “gladiadores del río” visitarán al Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en la Casa de Gobierno. Luego se llevará a cabo un encuentro con el intendente de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley, seguido de un almuerzo en McDonald’s. Ese mismo día, a las 18, está previsto un sprint en la Laguna Setúbal, sobre la Costa Este, en un circuito de 1.000 metros, en la zona de los paradores de la ciudad de Santa Fe.

El sábado 31 de enero será el turno de la revisión médica de los nadadores, sumado a la charla técnica en el Hotel UNL-ATE. Posteriormente, los competidores descansarán a la espera del día de la competencia.

La actividad del domingo en la Santa Fe-Coronda

El domingo 1.º de febrero comenzará muy temprano: a las 6 será el desayuno; de 7 a 7.45 se realizará el tradicional marcado y engrasado en Piedras Blancas. A las 8.30, los entrenadores se dirigirán hacia los botes guía, mientras se inicia la presentación de los nadadores. La largada oficial de la 48.ª edición de la Maratón Santa Fe–Coronda está fijada para las 9, con un arribo estimado a la ciudad de Coronda antes de las 18..

El director deportivo de la prueba, Fernando Fleitas, expresó su agradecimiento a todos los actores que trabajan para que la competencia sea una realidad y sostuvo que “la Maratón es una fiesta que se la merece Santa Fe, se la merece Santoto, se la merece Sauce, se la merece Desvío y sin lugar a dudas se la merece Coronda”.

