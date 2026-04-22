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Comienzan a jugarse los cuartos de la Copa Túnel Subfluvial

Este miércoles 22 y jueves 23 de abril se disputarán los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial, el certamen que une a las ligas de Santa Fe y Paraná.

Ovación

Por Ovación

22 de abril 2026 · 08:43hs
En Colonia San José

En Colonia San José, Universidad recibirá a Colón de Santa Fe.

Tras dos postergaciones por las adversas condiciones climáticas, con lluvias y anegamientos de los campos de juego, la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial comienza a entrar en la etapa de definiciones. La competencia organizada por la Liga Santafesina y la Liga Paranaense afrontará miércoles 22 y jueves 23 la ida de los cuartos de final con partidos más que atractivos.

Dos se disputarán en la capital de la Invencible, y los otros dos cruces serán en la vecina ciudad de Paraná. Son cuatro los elencos santafesinos que buscarán avanzar en el certamen.

Arrancan los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Como consecuencia de las intensas lluvias caídas durante las últimas semanas en la región, fueron suspendidos y postergados los partidos de ida de las series de cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial que de acuerdo a lo diagramado por los organizadores se disputarán entre miércoles y jueves. Vale destacar que al torneo lo llevan adelante de manera conjunta la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y la Liga Santafesina de Fútbol (LSF). Los cruces de cuartos de final son Belgrano-Patronato, UNL-Colón, Cosmos FC-Atlético Paraná y Neuquén-Unión.

-Copa Túnel Subfluvial

-Miércoles 22 de Abril

Belgrano vs. Patronato

Hora: 20:30 Árbitro: Ángel Cristoforato

Estadio: Don Bosco (Paraná)

UNL (Universidad Nacional del Litoral) vs. Colón

Hora: 21:30 Árbitro: Santiago Mainero

Sede: Colonia San José

Cosmos FC vs. Atl. Paraná

Hora: 22 Árbitro: Víctor Schneider

Sede: Predio Liga Santafesina

-Jueves 23 de Abril

Neuquén vs. Unión

Hora: 20:30 Árbitro: Maximiliano Manduca

Estadio: Luis Renaud (Paraná)

Copa Túnel Subfluvial Santa Fe Paraná
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