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Cecotti puso en pausa las definiciones en Unión: "En 20 o 30 días analizaremos qué hacer con la plaza"

Amílcar Cecotti, vocal y hombre fuerte del básquet de Unión, no garantizó la continuidad del club en la Liga Nacional 2026/2027.

Ovación

Por Ovación

22 de abril 2026 · 09:09hs
Cecotti puso en pausa las definiciones en Unión: En 20 o 30 días analizaremos qué hacer con la plaza

Tras asegurar la permanencia en la Liga Nacional de Básquet, el Unión entró en una etapa de evaluación profunda. Así lo dejó en claro Amílcar Cecotti, quien habló en LT10 y no descartó cambios importantes de cara al futuro.

La profunda autocrítica de Amílcar Cecotti en Unión

“Cuando se armó este equipo se hizo con otras aspiraciones”, reconoció el dirigente, que apuntó directamente al impacto de las lesiones y a la falta de recambio en momentos clave: “Le competimos a todos, pero perdimos muchos partidos en los últimos minutos”.

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Más allá del análisis deportivo, el foco está puesto en lo que viene. Y ahí, Cecotti fue tajante: no habrá decisiones inmediatas.

“Primero hay que cortar el presente, ordenar la situación con los jugadores y después analizar la continuidad. Tenemos tiempo porque quedamos afuera temprano”, explicó.

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Unión salvó la categoría en el último partido pero no está garantizada su permanencia en la Liga Nacional 2026/2027.

El dirigente adelantó que se tomará un margen para definir el rumbo: “En 15 o 20 días, cuando tengamos más claro dónde estamos parados, vamos a hablar del futuro”.

Un ciclo en revisión

En medio del desgaste acumulado, Cecotti también dejó entrever que su continuidad no está garantizada. “Hace casi 20 años que estoy en esto. Ya no tengo 40 o 45 años, estoy pisando los 60 y necesito sangre nueva”, confesó.

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La frase no pasó desapercibida. Si bien aclaró que no es momento de decisiones, dejó abierta la puerta a una reestructuración: “Cuando llegue el momento me voy a sentar a analizar si continúo o no, y cómo sigue todo el básquet de Unión”.

Incluso, remarcó que el análisis será integral: “Este era un equipo para estar entre el sexto y el décimo puesto. Estoy dolido y quiero entender qué se hizo mal”.

Con la plaza asegurada pero con interrogantes abiertos, Unión entra en días clave para definir su proyecto en la elite.

Unión Cecotti Liga Nacional
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