Uno Santa Fe | Ovación | clásico santafesino

La ciudad se divide en dos con el Clásico Santafesino de Reserva

Unión y Colón, desde las 15, en el estadio 15 de Abril, protagonizarán una nueva edición del Clásico Santafesino de Reserva. todos los detalles.

22 de abril 2026 · 09:46hs
El Clásico Santafesino vuelve a escena, esta vez en versión Reserva. Unión y Colón se enfrentarán este miércoles desde las 15 en el estadio 15 de Abril, en el marco de la fecha 10 interzonal del Torneo Apertura de Proyección de la Liga Profesional de Fútbol.

Realidades diferentes, misma necesidad en el Clásico Santafesino

El Tate, conducido por Alejandro Trionfini, llega mejor posicionado en la Zona A. Se ubica 10°, con 11 puntos, a cinco unidades de Talleres, el último equipo que hoy estaría accediendo a los cuartos de final.

Del otro lado, el Sabalero, dirigido por Alejandro Russo, atraviesa un presente más complejo. Marcha 16° en la Zona B con 7 puntos, a 11 de Quilmes, que cierra la zona de clasificación.

En ese contexto, el clásico aparece como una oportunidad para ambos: Unión, para acercarse al lote de arriba; Colón, para intentar recortar distancia y cambiar la cara en la recta media del torneo.

Formaciones definidas de Unión y Colón

Unión: Juan Martín Kuverling; Nazareno Fazzi, Ignacio Isla, Tomás Fagioli y Lucas Ayala; Ignacio Pedano, Mateo Peresutti, Santino Vera y Santiago Grella; Ricardo Solbes y Valentín Cerrudo.

Colón: Gian Piaggio; Jonás Ravano, Santiago Colidio, Jeremías Lastra, Luca Campagnaro; Joaquín Rodríguez; Tomás Gallay, Mateo Cardozo, Iván Barbona, Nicolás Nagel; Iván Ojeda.

Un miércoles cargado de acción

El partido será arbitrado por Sebastián Milessi, acompañado por Diego Ortiz y Bruno Santillán como asistentes, mientras que Franco Gutierre oficiará de cuarto árbitro.

El Clásico Santafesino será uno de los platos fuertes de una jornada que también tendrá otros encuentros destacados en la categoría, como el duelo entre Boca y River en Ezeiza.

Con puntos importantes en juego y el orgullo de por medio, Unión y Colón le darán vida a un nuevo capítulo de una rivalidad que siempre se juega a fondo, incluso en Reserva.

Fecha 10 – Interzonal

Martes 21 de abril

Rosario Central 3 (Gutiérrez, Cabrera y Ponce) – Newell’s 3 (Acuña, Ríos y Mereles) – Arroyo Seco

Tigre 0 – Defensa y Justicia 1 (Rodríguez) – Predio

Atlético Tucumán 1 (Machena)– Central Córdoba 1 (Gerez) – Estadio Jose Fierro

Independiente 1 (Medina) – Racing 2 (Leiva y Tello) – Libertadores de América

Miércoles 22 de abril

15.00 Estudiantes – Gimnasia – City Bell

Árbitro: Eduardo Coyto

Árbitro asistente 1: Facundo Maldonado

Árbitro asistente 2: Patricio Acuña

Cuarto árbitro: Nicolás Díaz

15.00 Unión – Colón – Estadio 15 de Abril

Árbitro: Sebastián Milessi

Árbitro asistente 1: Diego Ortiz

Árbitro asistente 2: Bruno Santillán

Cuarto árbitro: Franco Gutierre

15.00 Quilmes – Aldosivi – Predio

Árbitro: Valentín Pérsico

Árbitro asistente 1: Gonzalo Cubillas

Árbitro asistente 2: Lucas Burgos

Cuarto árbitro: Roberta Echeverría

15.00 Ferro – Vélez – Auxiliar Caballito

Árbitro: Nicolás Díaz

Árbitro asistente 1: Franco Boetti

Árbitro asistente 2: Berenice Avaro

Cuarto árbitro: Camila Gette

15.00 Godoy Cruz – San Martín SJ – Feliciano Gambarte

Árbitro: Franco Porotelli

Árbitro asistente 1: Rodolfo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Luis Taboada

Cuarto árbitro: Lautaro Díaz

15.00 Atlético Rafaela – Sarmiento – Predio

Árbitro: Leandro Díaz

Árbitro asistente 1: Nicolás Ruíz Segovia

Árbitro asistente 2: Santiago Galván

15.00 Banfield – Lanús – Predio

Árbitro: Facundo Fuentes

Árbitro asistente 1: Felipe Onnufrik

Árbitro asistente 2: Fabricio Osorio

Cuarto árbitro: Joaquín García Casas

20.00 Boca – River – Boca Ezeiza

Árbitro: Ignacio Domínguez

Árbitro asistente 1: Jonathan Florentín

Árbitro asistente 2: Roberto Rodríguez

Cuarto árbitro: Antonela Álvarez

Jueves 23 de abril

14.30 Barracas Central – Deportivo Riestra – estadio Excursionistas

Árbitro: Micaela Abelardo

Árbitro asistente 1: Luciano Cabral

Árbitro asistente 2: Guillermo Maidana

Cuarto árbitro: Simón Laborda Paredes

15.00 Platense – Argentinos – Predio

Árbitro: Juan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Oscar Maidana

Árbitro asistente 2: Freddy Quelca Guarachi

Cuarto árbitro: Rodrigo Amadeo

15.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto – Ciudad Deportiva

Árbitro: Mauro Trinidad

Árbitro asistente 1: Nahuel Martin

Árbitro asistente 2: Mateo Cueto

15.00 Huracán – San Lorenzo – La Quemita

Árbitro: Manuel Prieto

Árbitro asistente 1: Matías Vargas

Árbitro asistente 2: Tomás Otero

Cuarto árbitro: Antonela Álvarez

18.00 Gimnasia (Mza.) – Ind. Rivadavia Mza. – Estadio

Árbitro: Pablo Gómez

Árbitro asistente 1: Sebastián Krojzl

Árbitro asistente 2: Matías Chena

Cuarto árbitro: Lautaro Díaz

18.00 Talleres – Belgrano – La Boutique

Árbitro: Ariadna Palacios

Árbitro asistente 1: Leandro Idio

Árbitro asistente 2: Tomás Pérez

Cuarto árbitro: Leonardo Cristaldo

clásico santafesino Unión Colón
Noticias relacionadas
Lo último

Budiño volvió y Medrán tiene un dilema bajo los tres palos en Colón

Último Momento
Ovación
Policiales
Escenario
