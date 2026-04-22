El Clásico Santafesino vuelve a escena, esta vez en versión Reserva. Unión y Colón se enfrentarán este miércoles desde las 15 en el estadio 15 de Abril, en el marco de la fecha 10 interzonal del Torneo Apertura de Proyección de la Liga Profesional de Fútbol.
La ciudad se divide en dos con el Clásico Santafesino de Reserva
Unión y Colón, desde las 15, en el estadio 15 de Abril, protagonizarán una nueva edición del Clásico Santafesino de Reserva.
Realidades diferentes, misma necesidad en el Clásico Santafesino
El Tate, conducido por Alejandro Trionfini, llega mejor posicionado en la Zona A. Se ubica 10°, con 11 puntos, a cinco unidades de Talleres, el último equipo que hoy estaría accediendo a los cuartos de final.
LEER MÁS: Qué lesión tiene Ignacio Lago que tanto preocupa en Colón
Del otro lado, el Sabalero, dirigido por Alejandro Russo, atraviesa un presente más complejo. Marcha 16° en la Zona B con 7 puntos, a 11 de Quilmes, que cierra la zona de clasificación.
En ese contexto, el clásico aparece como una oportunidad para ambos: Unión, para acercarse al lote de arriba; Colón, para intentar recortar distancia y cambiar la cara en la recta media del torneo.
Formaciones definidas de Unión y Colón
Unión: Juan Martín Kuverling; Nazareno Fazzi, Ignacio Isla, Tomás Fagioli y Lucas Ayala; Ignacio Pedano, Mateo Peresutti, Santino Vera y Santiago Grella; Ricardo Solbes y Valentín Cerrudo.
Colón: Gian Piaggio; Jonás Ravano, Santiago Colidio, Jeremías Lastra, Luca Campagnaro; Joaquín Rodríguez; Tomás Gallay, Mateo Cardozo, Iván Barbona, Nicolás Nagel; Iván Ojeda.
Un miércoles cargado de acción
El partido será arbitrado por Sebastián Milessi, acompañado por Diego Ortiz y Bruno Santillán como asistentes, mientras que Franco Gutierre oficiará de cuarto árbitro.
El Clásico Santafesino será uno de los platos fuertes de una jornada que también tendrá otros encuentros destacados en la categoría, como el duelo entre Boca y River en Ezeiza.
Con puntos importantes en juego y el orgullo de por medio, Unión y Colón le darán vida a un nuevo capítulo de una rivalidad que siempre se juega a fondo, incluso en Reserva.
Fecha 10 – Interzonal
Martes 21 de abril
Rosario Central 3 (Gutiérrez, Cabrera y Ponce) – Newell’s 3 (Acuña, Ríos y Mereles) – Arroyo Seco
Tigre 0 – Defensa y Justicia 1 (Rodríguez) – Predio
Atlético Tucumán 1 (Machena)– Central Córdoba 1 (Gerez) – Estadio Jose Fierro
Independiente 1 (Medina) – Racing 2 (Leiva y Tello) – Libertadores de América
Miércoles 22 de abril
15.00 Estudiantes – Gimnasia – City Bell
Árbitro: Eduardo Coyto
Árbitro asistente 1: Facundo Maldonado
Árbitro asistente 2: Patricio Acuña
Cuarto árbitro: Nicolás Díaz
15.00 Unión – Colón – Estadio 15 de Abril
Árbitro: Sebastián Milessi
Árbitro asistente 1: Diego Ortiz
Árbitro asistente 2: Bruno Santillán
Cuarto árbitro: Franco Gutierre
15.00 Quilmes – Aldosivi – Predio
Árbitro: Valentín Pérsico
Árbitro asistente 1: Gonzalo Cubillas
Árbitro asistente 2: Lucas Burgos
Cuarto árbitro: Roberta Echeverría
15.00 Ferro – Vélez – Auxiliar Caballito
Árbitro: Nicolás Díaz
Árbitro asistente 1: Franco Boetti
Árbitro asistente 2: Berenice Avaro
Cuarto árbitro: Camila Gette
15.00 Godoy Cruz – San Martín SJ – Feliciano Gambarte
Árbitro: Franco Porotelli
Árbitro asistente 1: Rodolfo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Luis Taboada
Cuarto árbitro: Lautaro Díaz
15.00 Atlético Rafaela – Sarmiento – Predio
Árbitro: Leandro Díaz
Árbitro asistente 1: Nicolás Ruíz Segovia
Árbitro asistente 2: Santiago Galván
15.00 Banfield – Lanús – Predio
Árbitro: Facundo Fuentes
Árbitro asistente 1: Felipe Onnufrik
Árbitro asistente 2: Fabricio Osorio
Cuarto árbitro: Joaquín García Casas
20.00 Boca – River – Boca Ezeiza
Árbitro: Ignacio Domínguez
Árbitro asistente 1: Jonathan Florentín
Árbitro asistente 2: Roberto Rodríguez
Cuarto árbitro: Antonela Álvarez
LEER MÁS: Cecotti y un fuerte mensaje: "El déficit de Unión no pasa por el básquet"
Jueves 23 de abril
14.30 Barracas Central – Deportivo Riestra – estadio Excursionistas
Árbitro: Micaela Abelardo
Árbitro asistente 1: Luciano Cabral
Árbitro asistente 2: Guillermo Maidana
Cuarto árbitro: Simón Laborda Paredes
15.00 Platense – Argentinos – Predio
Árbitro: Juan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Oscar Maidana
Árbitro asistente 2: Freddy Quelca Guarachi
Cuarto árbitro: Rodrigo Amadeo
15.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto – Ciudad Deportiva
Árbitro: Mauro Trinidad
Árbitro asistente 1: Nahuel Martin
Árbitro asistente 2: Mateo Cueto
15.00 Huracán – San Lorenzo – La Quemita
Árbitro: Manuel Prieto
Árbitro asistente 1: Matías Vargas
Árbitro asistente 2: Tomás Otero
Cuarto árbitro: Antonela Álvarez
18.00 Gimnasia (Mza.) – Ind. Rivadavia Mza. – Estadio
Árbitro: Pablo Gómez
Árbitro asistente 1: Sebastián Krojzl
Árbitro asistente 2: Matías Chena
Cuarto árbitro: Lautaro Díaz
18.00 Talleres – Belgrano – La Boutique
Árbitro: Ariadna Palacios
Árbitro asistente 1: Leandro Idio
Árbitro asistente 2: Tomás Pérez
Cuarto árbitro: Leonardo Cristaldo