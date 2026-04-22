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Continúa completándose la 3° fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Con tres encuentros postergados del tercer capítulo del Apertura de Primera A José Luis Burtovoy la actividad en la competencia liguista no se detiene.

Ovación

Por Ovación

22 de abril 2026 · 08:36hs
Deportivo Santa Rosa visitará a Las Flores este miércoles desde las 21.30.

Gentileza: Rodrigo Muller

Deportivo Santa Rosa visitará a Las Flores este miércoles desde las 21.30.

Ante las complicaciones que generaron las condiciones del tiempo adversas, distintos encuentros de la tercera fecha de la Copa Sanatorio Garay de la máxima división liguista debieron postergarse y se programaron para este miércoles 22 de abril en los diferentes escenarios de la región.

Además hay otros dos partidos que, por superponerse con la participación de los equipos en Copa Túnel Subfluvial, todavía no tienen definiciones sobre cuándo y a qué hora se jugarán.

Actividad en el Polaca Burtovoy de Liga Santafesina

Por la tercera fecha, a las 21, en el campo de deportes 8 de Enero, en el barrio residencial de Guadalupe, Ciclón Racing recibirá a Gimnasia y Esgrima de Ciudadela con el arbitraje de Gastón Freyre. La escuadra local viene de imponerse por la mínima diferencia a El Quillá y buscará seguir sumando, mientras que el Pistolero igualó en su visita a la Academia Cabrera 0 a 0 en Sauce Viejo, por lo que también buscará un resultado para salir del fondo de la tabla.

En el Coloso del Oeste, en barrio Mataderos, en la semana que cumplió 114 años de historia y pasión, Sanjustino será anfitrión de Juventud Unida de Candioti con el referato de Juan Bonnin y a partir de las 21.30. El Matador viene de golear a Nacional en condición de local, mientras que la Juve buscará volverse con un triunfo tras haber caído ante Colón de San Justo en el Mercedes Alesso de Bieler por 3 a 2.

En el estadio Alberto Garau, ubicado en el populoso barrio del norte de la ciudad, Las Flores II y Deportivo Santa Rosa jugarán un choque más que esperado, y será a partir de las 21.30, con el control de Rubén Fernández. Los dirigidos por Daniel Boloqui buscarán reencontrarse con la victoria ya que vienen de igualar 0 a 0 con Sportivo Guadalupe en el Eladio Rosso, mientras que La Casita, en el predio Nery Pumpido, cayó frente a Cosmos, y buscará salir del fondo de la tabla.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Colón 12; La Salle y Sportivo Guadalupe 10; Sanjustino 9; La Perla, Ateneo Inmaculada y Nobleza 8; Ciclón Racing, Colón de San Justo y Nacional 7; Unión, Juventud Unida, Independiente 6; Las Flores II 5; Academia Cabrera, Náutico El Quillá, Ciclón Norte, Cosmos, Gimnasia y Esgrima y Newell´s 4; Universidad y Deportivo Santa Rosa 3.

Todavía quedan disputarse otros dos encuentros del tercer capítulo del certamen liguista. Uno el que deben animar Colón de San Justo con Colón de Santa Fe en el Mercedes Alesso de Bieler, y el otro pendiente es el cruce entre la Universidad Nacional del Litoral con Náutico El Quillá en la Colonia San José.

En las últimas horas se confirmó que el partido postergado correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de Primera B, entre Deportivo Agua y Pucará de barrio Transporte se disputará el próximo miércoles 28 de abril a partir de las 21.30 en el predio Nery Pumpido.

Apertura Burtovoy Liga Santafesina
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