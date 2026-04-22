Unión, con la presión y el desafío de jugar con todos los resultados puestos de la fecha 16

Unión saldrá a jugar su partido ante Vélez con todos los resultados puestos de la fecha 16. ¿Cómo jugaría la presión para un equipo que viene de dos derrotas al hilo?

El calendario le propone un desafío distinto al Unión en la recta final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Después de haber abierto la fecha 15 con la posibilidad de meter presión en la pelea por los playoffs, ahora le tocará cerrar la jornada 16 de la Zona A, con todos los resultados ya sobre la mesa.

Un cambio de contexto que no es menor y que puede condicionar tanto desde lo futbolístico como desde lo emocional.

Unión, de imponer condiciones a la chance de tener que reaccionar

En la jornada anterior, el Tate tuvo la chance de marcar el pulso: jugar primero, ganar y obligar a sus rivales directos a correr desde atrás. La inesperada derrota por 3-2 ante Newell's lo privó de esto y lo dejó pendiendo de un hilo en zona de clasificación. Sin embargo, el panorama ahora será inverso.

Cuando salte a la cancha en Liniers frente a Vélez, ya sabrá qué hicieron todos los equipos con los que pelea por un lugar entre los ocho. Eso puede ser una ventaja estratégica, pero también una carga extra.

Porque Unión no solo jugará su partido: también lo hará condicionado por lo que haya pasado antes.

¿Qué resultado le conviene?

En la previa, la ecuación es clara: la victoria aparece como el resultado ideal. Más aún teniendo en cuenta que el equipo llega precedido por dos derrotas que frenaron su envión.

Unión Riestra Mauro Pittón UNO Santa Fe | José Busiemi

Sin embargo, dependiendo de cómo se den los resultados en la fecha, el empate podría transformarse en un negocio aceptable. Todo dependerá de la tabla al momento de salir a la cancha.

Ese es el doble filo de cerrar la jornada: claridad absoluta del escenario, pero también menos margen para especular.

Presión y respuesta

El otro factor que entra en juego es el psicológico. Si los resultados de sus competidores no acompañan, Unión podría saltar al campo con la obligación de ganar para no perder terreno en la pelea por la clasificación.

En cambio, si algunos resultados lo favorecen, deberá saber administrar esa ventaja sin caer en la relajación.

Ahí aparece uno de los grandes interrogantes: cómo responderá el equipo ante un contexto de presión externa más marcada, sumada a la necesidad interna de volver al triunfo.

Con la mira en la última fecha

Todo lo que ocurra en Liniers tendrá impacto directo en la definición. En la última jornada, Unión recibirá a Talleres en el 15 de Abril, en un partido que será determinante.

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Por eso, llegar bien posicionado será clave. Y para eso, lo que suceda en esta fecha 16 —con todos los resultados ya jugados— puede marcar el rumbo. Unión ya no marcará el camino. Esta vez, deberá interpretarlo… y actuar en consecuencia.