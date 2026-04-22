Inundaciones en Vera: con más de 300 mm acumulados, la situación afecta caminos, producción ganadera y servicios básicos

En las últimas 48 horas se registraron precipitaciones extraordinarias con picos de hasta 230 milímetros en Fortín Olmos y valores superiores a los 200 mm en distintas localidades del departamento

El departamento Vera , en el norte de la provincia de Santa Fe , atraviesa una situación hídrica crítica luego de las intensas lluvias registradas durante los primeros días de abril de 2026. Frente a este panorama, la Sociedad Rural de Vera (SRV) solicitó formalmente la declaración de emergencia hídrica y agropecuaria , al considerar que el evento climático superó ampliamente la capacidad de respuesta local.

Según el informe técnico elaborado por la entidad, en las últimas 48 horas se registraron precipitaciones extraordinarias con picos de hasta 230 milímetros en Fortín Olmos y valores superiores a los 200 mm en distintas localidades del departamento. Incluso, en menos de una semana se alcanzaron acumulados cercanos a los 350 mm , cifras que equivalen a varios meses de lluvia en condiciones normales.

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Un territorio vulnerable a los excesos hídricos

El documento destaca que el departamento Vera —el más extenso de la provincia, con más de 22.000 km²— presenta características que lo vuelven altamente vulnerable: relieve plano, presencia de bajos naturales, cañadas y una fuerte dependencia de los caminos rurales de tierra para la logística productiva.

Como consecuencia de las lluvias, se produjo una saturación total de los suelos, sin capacidad de absorción, lo que generó escurrimiento superficial generalizado, desbordes y la formación de anegamientos prolongados en amplias zonas productivas.

Colapso de los caminos rurales y aislamiento

Uno de los puntos más críticos es el estado de la infraestructura vial rural. La SRV advirtió una intransitabilidad generalizada de caminos, lo que impide el ingreso a los establecimientos ganaderos, el traslado de hacienda, la provisión de alimentos e insumos y la circulación de servicios esenciales. Como resultado, se registra el aislamiento de parajes rurales y serias complicaciones logísticas que afectan directamente la cadena productiva ganadera, principal actividad económica del departamento.

Vera cuenta con un stock estimado de 700.000 cabezas bovinas, actualmente afectadas por las condiciones climáticas. En este contexto, se observa una pérdida de condición corporal del ganado, dificultades en la alimentación y suplementación, problemas por aguadas contaminadas y la aparición de complicaciones sanitarias. A esto se suman las restricciones en el movimiento de hacienda y el incremento de los costos operativos, lo que profundiza la crisis del sector.

Cortes de luz y escuelas afectadas

El informe también alerta sobre cortes prolongados de energía eléctrica, con interrupciones de hasta 16 horas en zonas rurales, lo que impacta en el funcionamiento de bombas de agua, sistemas eléctricos y condiciones básicas de habitabilidad.

A su vez, la intransitabilidad de caminos repercute en el ámbito educativo, ya que impide la llegada de alumnos, docentes y personal, generando la suspensión de clases en escuelas rurales, la interrupción del calendario escolar y dificultades en el funcionamiento de comedores.

Pedido urgente de emergencia hídrica

El presidente de la entidad, Carlos Chamorro, confirmó que la SRV solicitó la intervención de Carsfe para gestionar ante las autoridades la declaración de emergencia y/o desastre hídrico y agropecuario.

El pedido se fundamenta en la magnitud del evento climático, su extensión territorial, el colapso de la infraestructura y el impacto inmediato sobre la producción. Además, se enmarca en la Ley Nacional N° 26.509, que prevé asistencia para productores afectados por fenómenos extremos.

En este sentido, se solicita la implementación de medidas de asistencia financiera, impositiva y crediticia para los productores afectados, la asignación de recursos para la reparación de la infraestructura vial rural, la intervención para garantizar el suministro eléctrico y la puesta en marcha de acciones que permitan mitigar el impacto social y productivo del evento.

Un escenario que supera la capacidad local

Desde la Sociedad Rural de Vera remarcaron que la combinación de lluvias intensas en corto período, topografía desfavorable e infraestructura precaria configura un escenario de riesgo hídrico alto y crisis productiva.

“Se trata de un evento de características excepcionales que requiere respuesta urgente del Estado”, concluyeron, a la espera de una pronta definición por parte de las autoridades provinciales y nacionales.

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